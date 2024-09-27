歐霸｜蘇蘭基1傳1射　10人熱刺3：0大勝卡拉巴克

歐霸盃周四（9月26日）首輪賽事，熱刺主場以3：0大勝阿塞拜疆球隊卡拉巴克。



賽事由於多個原因短暫延遲，賽事原定當地晚上8點開始，但由於場外道路交通混亂，導致觀眾遲到，體育電視台工作人員未及進場，以及忽然下起傾盆大雨等因素，最終押後至8時35分開球。

上半場僅8分鐘， 達古辛（Radu Dragusin）已因紅牌被逐，令熱刺踢少一人。但在12分鐘，比蘭莊臣（Brennan Johnson）接應蘇蘭基（Dominic Solanke）傳球，仍先為熱刺打開紀錄，於半場取得1：0領先。

2024年9月26日，歐霸盃舉行熱刺對卡拉巴克的賽事，達古辛（Radu Dragusin）於上半場因紅牌被逐離場。（Reuters）

2024年9月26日，歐霸盃舉行熱刺對卡拉巴克的賽事，比蘭莊臣（Brennan Johnson）為熱刺先開紀錄。（Reuters）

換邊後52分鐘，柏比沙亞（Pape Matar Sarr）建功拉開比數。58分鐘，卡拉巴克博得十二碼，但Toral Bayramov射失，錯過拉近比分機會。至68分鐘，蘇蘭基為熱刺錦上添花，令優勢擴大至3：0，對手至完場未能破蛋。

2024年9月26日，歐霸盃舉行熱刺對卡拉巴克的賽事，柏比沙亞（Pape Matar Sarr）於下半場建功，拉大熱刺領先優勢。（Reuters）