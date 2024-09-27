歐霸｜蘇蘭基1傳1射 10人熱刺3：0大勝卡拉巴克
撰文：蕭通
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歐霸盃周四（9月26日）首輪賽事，熱刺主場以3：0大勝阿塞拜疆球隊卡拉巴克。
賽事由於多個原因短暫延遲，賽事原定當地晚上8點開始，但由於場外道路交通混亂，導致觀眾遲到，體育電視台工作人員未及進場，以及忽然下起傾盆大雨等因素，最終押後至8時35分開球。
上半場僅8分鐘， 達古辛（Radu Dragusin）已因紅牌被逐，令熱刺踢少一人。但在12分鐘，比蘭莊臣（Brennan Johnson）接應蘇蘭基（Dominic Solanke）傳球，仍先為熱刺打開紀錄，於半場取得1：0領先。
換邊後52分鐘，柏比沙亞（Pape Matar Sarr）建功拉開比數。58分鐘，卡拉巴克博得十二碼，但Toral Bayramov射失，錯過拉近比分機會。至68分鐘，蘇蘭基為熱刺錦上添花，令優勢擴大至3：0，對手至完場未能破蛋。
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