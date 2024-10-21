「圍棋女神」黑嘉嘉性感大露背晚裝別出心裁　獲讚「內行看得懂」

台灣「圍棋女神」黑嘉嘉（Joanne Missingham）上周末（19日）出席金鐘獎戲劇類頒獎禮，以一身大露背的棋譜主題晚裝搶盡風頭。黑嘉嘉在社交網站分享頒獎禮的靚相，並透露晚裝上的棋譜皆有出處，其中一局更出自黑嘉嘉具代表性的勝仗。網民大讚這件晚裝的設計有創意又有心思，留言包括「外行看得美、內行看得懂」，亦有圍棋媒體認為黑嘉嘉這次的造型對圍棋歷史文化的一次絕好宣傳。



黑嘉嘉在社交網站分享這套圍棋主題晚裝，並問網民認不認得當中包括有什麼棋譜棋局。（黑嘉嘉Instagram）

黑嘉嘉標緻樣貌，被日本傳媒封為「千年一遇美女棋士」。因為有份參演電視劇《不良執念清除師》，所以她與劇組一起踏上金鐘獎頒獎禮的紅地毯。黑嘉嘉的晚裝十分搶鏡，融合圍棋與性感。從正面看，整條裙由不同的棋譜組成，露出她的香肩玉臂；一轉身，原來這是大露背的晚裝，盡展黑嘉嘉光滑的背部。

黑嘉嘉在社交網站分享這套圍棋主題晚裝，並問網民認不認得當中包括有什麼棋譜棋局。（黑嘉嘉Instagram）

晚裝上的棋譜並非設計師隨心而定，皆有出處。30歲的黑嘉嘉在Instagram上分享身穿晚裝的靚相，並叫網民猜一猜：「看的出來我禮服上的棋譜是哪幾盤嗎？」有人相當眼利，看得出部分棋譜出處，其中包括來自黑嘉嘉對王晨星的勝仗。那場是2015年3月的首屆韓國女子圍棋聯賽季後賽，作為外援的黑嘉嘉幫助隊伍打入決賽。

其餘的是圍棋歷史上的名局，例如在1851年由秀策擊敗秀和之局，後來這局被日本動漫《棋魂》所用；還有2016年舉世知名的「人機大戰」，由李世石對AlphaGo的第四局，李世石的78手被視為「神之一手」，為人類贏得唯一一局勝利。另外，還有吳清源對木谷實、王銘琬對小松英樹的比賽。黑嘉嘉透露，衣上的棋譜還出自她最喜歡的棋書《鬼手》。

黑嘉嘉在社交網站分享這套圍棋主題晚裝，並問網民認不認得當中包括有什麼棋譜棋局。（黑嘉嘉Instagram）

網民紛紛讚賞黑嘉嘉這件圍棋晚裝，有人表示：「行看得美、內行看得懂，真是太完美融合了！」亦有人留言：「妳第一次看到這件禮服的時候有陷入棋局的回憶或複盤模式嗎？」圍棋媒體《野狐圍棋》亦撰文分析晚裝上的棋局，並大讚「稱得上是對圍棋歷史、文化的一次絕好宣傳」。

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澳洲、台灣混血的黑嘉嘉在澳洲出生，擁有職業七段實力，在2010年廣州亞運曾以16歲之齡，奪得女子團體銅牌及混雙第4名。在去年的杭州亞運，她再次代表中華台北參加女團賽事，但未能幫助隊伍晉級四強淘汰賽。

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