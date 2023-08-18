亞運人物誌．黑嘉嘉｜圍棋女神重披戰袍　仙氣美貌下是多年苦功

亞運會時隔12年後再度設有圍棋項目，令今屆杭州亞運有一位備受注目的選手——台灣「圍棋女神」黑嘉嘉（Joanne Missingham）。

標緻樣貌被日本傳媒封為「千年一遇美女棋士」，29歲的她獲邀再度加入中華台北代表隊，能夠再戰亞運背後絕非單靠美貌，而是多年苦功積累下來的強大實力。



黑嘉嘉恆常主持日本電視台的圍棋節目。（Instagram）

擁有職業七段的黑嘉嘉是台灣目前段位最高的職業女棋士，她在2010年廣州亞運曾以16歲之齡，奪得女子團體銅牌及混雙第4名，她當時的混雙拍檔、目前的中華台北亞運隊總教練周俊勳，特別以外卡邀請她再戰亞運，相隔多年重披國家隊戰衣，她笑着回想起當年是隊中年紀最小一員，「現在是圍棋隊裏面年紀最大的」。

她坦言：「亞運賽對我來說意義非凡！很榮幸時隔12年可以再次參賽，我會盡全力、也期待和大家一起拿牌、創造新記錄。」

+ 5

澳洲、台灣混血的黑嘉嘉在澳洲出生，常因仙氣外貌而受注目，獲譽為「圍棋女神」，但她絕非空有外貌，為了圍棋，她自小已非常努力，自兒時因漫畫《棋靈王》而以成為棋士為目標，雖然小學畢業後全家赴美，她因而無法再上圍棋班、也難以找到對手對奕，但仍堅持在周末清晨起床，把握亞洲時區的黃金時間，在網上與亞洲好手對奕。

隨智能科技發展，黑嘉嘉現在不用再如昔日般辛苦備戰，「現在訓練的環境其實是完全不受限，所以大部分時間是自主訓練，透過AI（人工智能）來下棋，棋力的提升方面也是很有幫助。」

黑嘉嘉美睨與實力並重。（Instagram）

黑嘉嘉14歲已成為圍棋職業棋士，被譽為「天才」，但她坦言沒有什麼天才，一切都是靠時間累積：「強大的選手都花很多時間練習，我在14歲成為職業棋士時，每天都練習10小時，我認識的所有職業棋士，為了好成績，都會花和我差不多的時間練習。」

她早前在社交媒體感言：「算一算，下圍棋至今也已經超過20年了……圍棋早已經是我人生中不可分割的一部分，棋盤上的所見所學，更幾乎塑造了自己的人生觀。」

小時候的黑嘉嘉。（Instagram）

她的名氣不止來自精湛棋藝，更大程度上是她經常在日本和台灣電視節目中亮相，她在2016年與台灣唱片公司種子音樂簽約，自此涉足演藝圈，不時在電影、電視劇、MV中演出，亦經常擔當品牌代言人和模特兒。參加亞運會最大難度，可能是她密麻麻的工作排程。周俊勳指圍棋是杭州亞運奪牌重點，很高興黑嘉嘉願意在忙碌的工作安排之中抽出檔期出戰。

由初戰亞運時的小妹妹，到今屆升格為隊中大師姊，黑嘉嘉心態截然不同，指出今屆賽事的隊友都有一定國際賽經驗，形容當年她參加廣州亞運時「超級緊張」，「緊張到後來是有點腸胃炎，所以這次到（亞運）現場之後，也會看看隊友有沒有需要幫助的地方。」

台灣媒體形容，中華台北隊今屆亞運圍棋代表許皓鋐、王元均、林君諺、賴均輔、陳詩淵、旅日棋士許家元、盧鈺樺、楊子萱、白昕卉「都是一時之選」，加上黑嘉嘉歸隊領軍，目標劍指獎牌。不過韓國、日本和中國隊均高手林立，晉身頒獎台有一定難度。今屆亞運圍棋賽事總共會產生4面金牌，包括男、女子團體賽各一，以及男、女子個人賽各一。