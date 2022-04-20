杭州亞運｜圍棋女神黑嘉嘉獲邀出戰 仙氣美貌下是多年苦功
撰文：高詩琦
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9月舉行的杭州亞運，是12年來再度設有圍棋項目，台灣「圍棋女神」黑嘉嘉也獲邀再入中華台北代表隊，出戰大賽。
擁有職業七段的黑嘉嘉是台灣目前段位最高的職業女棋士，她在2010年廣州亞運曾以16歲之齡，奪得女子團體銅牌及混雙第4名，她當時的混雙拍檔、目前的中華台北亞運隊總教練周俊勳，特別以外卡邀請她再戰亞運，她坦言：「亞運賽對我來說意義非凡！很榮幸時隔12年可以再次參賽，我會盡全力、也期待和大家一起拿牌、創造新記錄。」
澳、台混血的黑嘉嘉在澳洲出生，常因仙氣外貌而受注目，獲譽為「圍棋女神」，但她絕非空有外貌，為了圍棋，她自小已非常努力，自兒時因漫畫《棋靈王》而以成為棋士為目標，雖然小學畢業後全家赴美，她因而無法再上圍棋班、也難以找到對手對奕，但仍堅持在周末清晨起床，把握亞洲時區的黃金時間，在網上與亞洲好手對奕。
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黑嘉嘉14歲已成為圍棋職業棋士，被譽為「天才」，但她坦言沒有什麼天才，一切都是靠時間累積：「強大的選手都花很多時間練習，我在14歲成為職業棋士時，每天都練習10小時，我認識的所有職業棋士，為了好成績，都會花和我差不多的時間練習。」
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