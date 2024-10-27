西甲｜巴塞主帥菲力克藝高人膽大　極端戰術作客贈皇馬4蛋

皇家馬德里與巴塞隆拿這兩支西班牙班霸碰頭，炮製多次經典對決，今季來投的巴塞新帥菲力克（Hansi Flick）首次參與這場「國家打吡」，藝高人膽大，採取了十分極端的高位防守戰術，令皇馬鋒將麥巴比全場竟8次跌落越位陷阱。

巴塞再由前線三叉戟貢獻4個入球，最終作客以4：0大破對手，也終結皇馬聯賽連續42場不敗的紀錄。



面對皇馬一對高速鋒將雲尼斯奧斯及麥巴比，相信大多數教練會拉後防線，壓縮中後場空間，令兩人難以施展速度；偏偏菲力克卻反其道而行，將巴塞防線推高，有時甚至推到中場線，打算用越位陷阱來箝制兩人，尤其是麥巴比。

麥巴比屢墮越位陷阱

這種戰術風險非常高，一來麥巴比速度奇高，也最愛覷準防線漏洞伺機突入；二來這對防線4人的集中力與默契都有極高要求，只要其中一人稍有不慎，便會令這戰術失效。巴塞4人防線整場的執行力都非常好，令皇馬半場已有8次跌落越位，全場則多達12次；這12次中，麥巴比個人已佔8次、雲尼斯奧斯3次，比寧咸亦有1次。

麥巴比今仗越位次數多達8次。（路透社）

不過，巴塞的高位防線其實亦非十全十美，上半場31分鐘麥巴比單刀射入一球，雖然被VAR判罰越位在先，但其實他也只是凸出了小半個身位；而他下半場亦有一兩次順利突破越位，只是埋門操之過急，被巴塞門將恩拿斯奧彭拿一一化解。

巴塞於54分鐘所入一球，卻正是羅拔利雲度夫斯基反越位陷阱單刀射入，皇馬左閘費蘭特文迪未有意識散出包了越位，鑄成大錯。巴塞趁皇馬未站穩腳於2分鐘後再下一城，利雲度夫斯基接應左路傳中，無人看管下頂成2：0。

拉芬夏示範教材式走位

皇馬及後愈打愈沉，巴塞的反擊卻愈來愈有威脅，拉明耶馬與拉芬夏分別於77及84分鐘錦上添花。其中拉芬夏所入一球，也是反越位陷阱的走位教材，這名巴西翼鋒先是向前高速突進，拉動了右閘華斯基斯，然後他知道已處於越位位置便收步，並慢慢繞到華斯基斯身後，就在這時他又突然向前跑，巴塞中堅恩尼高馬天尼斯適時大腳長傳，這時華斯基斯起步急追為時已晚，只能目送拉芬夏單刀笠射入網。

拉芬夏為巴塞錦上添花。（路透社）

這一仗，可以說是佈越位與反越位的校量，結果巴塞在攻守兩端都完勝，也終止了皇馬聯賽連續42場不敗的紀錄；皇馬上次在聯賽輸波，已是2023年9月24日作客以1：3不敵馬德土體育會。巴塞贏波後，以10勝1負得30分續踞榜首，皇馬則以6分落後排次席。