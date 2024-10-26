高級組銀牌︱傑志兩後備兵建功　大埔輪換下被淘汰：想試新踢法

高級組銀牌八強，大埔與傑志均輪換，但「藍鳥」兵源更充裕，球隊憑後備兵裵栽釪及迪美路夫建功，上半場已打好贏波基礎，終以3：1淘汰大埔晉級。



衛冕的傑志上周聯賽曾敗於大埔腳下，球隊改派後備門將王振鵬把關，中鋒韋頓甚至不入名單，今季暫只兩度上陣的韓援裵栽釪獲正選機會。至於大埔也留力，常規主力馬卡雷拿、伊高沙托尼、陳肇鈞均坐後備；轉由鍾偉強、比迪高等擔正。

裵栽釪屬傑志後備兵，他取得今季首個入球。（袁志浩攝）

早段兩軍埋門雖欠奉，但比賽節奏明快，球員埋身肉搏常有肢體碰撞，甚有火藥味。22分鐘，比迪高右路罰球傳至尾柱，馬高斯山度士窄角度起腳中網側。祖連奴其後遠射省中大埔球員，「藍鳥」球員隨即投訴手球，但在沒有視像助理裁判協助下，主球證並無表示。

傑志於30分鐘打破僵局，韋法頓頭槌解圍，皮球彈地至禁區頂，裵栽釪衝前抽射破網；8分鐘後明加索夫偷走加比爾腳下球，直線妙傳迪美路夫，後者單刀扭過謝家榮射入空門成2：0。這位烏茲別克前鋒，非但脫去球衣慶祝領黃，更接連擺出C朗拿度招牌「SIUUU」及「心心」等三個動作。

迪美路夫今季聯賽多擔任後備。（袁志浩攝）

大埔下半場「撳制」換入陳肇鈞、伊高沙托尼、馬卡雷拿與小將李樂謙，52分鐘即由加比爾乘角球混戰近門抽入。62分鐘，加比爾再接應右路罰球跳頂，埋門被王振鵬撲到再中楣，雖然馬卡雷拿補中，但旁證指有人越位在先。結果兩分鐘後，傑志憑明加索夫右路切入大位射入，穩住3：1勝果晉級四強。

加比爾為大埔追近。（袁志浩攝）

大埔主教練李志堅表示，球隊輪換因想「試新踢法」，「全季這麼多比賽，我們仍在發展階段，要出現各種情況，我們才看到可以改進的地方，欣賞球員直至最後一刻仍不放棄。」

大埔上場全力應戰贏1：0，今半力出擊落敗，李志堅承認球隊後備兵源不及對方充裕，「我們很多年輕球員，需要時間......始終大家也明白傑志有什麼球員，足球就是這樣玩，投放、買球員，他們就應該要有這個效果。」

大埔主教練李志堅。（袁志浩攝）

今場銀牌淘汰賽安排於旺角大球場上演，場地在港超聯屬傑志「主場」，李志堅認為這並非落敗理由，「大家在同一場地比賽」。傑志中堅鐘樂安就表示，「我們在這裏比賽是有一點『主場』優勢，上周是有點失望，令我們有動力去避免重覆犯錯。」

他明白球迷對傑志有期望，「有時我們是有點不集中，結果就被對手把握了機會，但沒有球隊是完美的。我們仍是新埋班，而且前中後都擁有好球員，擅長控球在腳及控制節奏，相信未來會更好。」