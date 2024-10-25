曼聯歐霸出奇陣　坦赫格提拔愛將頂替般奴踢10號位　「他能逼搶」

曼聯在周四（24日）歐霸作客與費倫巴治賽和1：1，最令人意想不到的是，領隊坦赫格安排了後衛馬沙拉奧客串10號位，頂替停賽的般奴費南迪斯。坦赫格解釋傷兵問題令他要有創意地變通，強調自己很認識馬沙拉奧，相信這位摩洛哥球員可以提供理想的逼搶。另外，曼聯翼鋒安東尼後備上陣受傷，踢了16分鐘就退下火線，更被影到左腳要戴保護靴離開球場，坦赫格賽後表示要等檢查後才知其傷勢。



坦赫格與摩連奴老友鬼鬼，相處和睦。（路透社）

曼聯今場由基斯甸艾歷臣在15分鐘開紀錄，換邊後費倫巴治由安尼斯利頭槌追成1：1完場。領隊坦赫格在賽後記者會的態度平和，對贏不到波感失望，但1分也是可接受；認為球隊有機會取得更多入球，但亦肯定對手的威脅。他說：「費倫巴治是一間好好的球會，有一班好球迷，還有一些好球員。我們這兩支球隊的對碰會是很好的決賽戲碼。」曼聯3戰全和排21位，而費倫巴治1勝2和排14位。

「我們在上半場應該更好地保持控球，亦應該入到更多入球，但老實講，對方亦製造了好機會，他們為我們帶來不少麻煩。」坦赫格還讚賞費倫巴治主帥摩連奴：「他們是一支好球隊，擁有一位好領隊。這一分並不差，但我們想贏的，我們想贏每場比賽。」

坦赫格安排卡斯米路先列後備，寧願派馬沙拉奧踢中場。（Getty Images）

今場兩隊的控球幾乎為五五之比，曼聯射門較多有12次，5次中目標，而費倫巴治則10射4中。

「這是兩場艱辛的作客比賽（對波圖及費倫巴治）。當然，當你有過領先時，（和波）是不應發生的，我們都有攻入第二球的機會。如果我們想晉級，我們之後一定要贏。」曼聯首輪歐霸主場和川迪1：1，上輪作客則和波圖3：3。曼聯之後兩場歐霸都是主場，先後對PAOK及波杜基林特。

馬沙拉奧今場踢10號位。（路透社）

隊長般奴費南迪斯停賽，坦赫格並未如外界所料推前艾歷臣，反而大膽地將後衛馬沙拉奧推上去10號位，由艾歷臣與文路爾烏加特踢防中。坦赫格在開波前已經向傳媒解釋：「我們有傷兵問題，以及般奴停賽，所以我們要靈活變通。再者，很快就是下場對韋斯咸，所以我們作出一些變動，安排不一樣的正選，但不會太不同，因為我們都想保持穩定。」

「我之前在阿積士已經認識他，有時會安排他踢這合位置，還有兩閘。在我們的戰術體系中，他會在Half space出現，所以他有能力勝任。就算踢閘位時，他都會在Half space踢波。他能夠提供逼搶，再視乎比賽期間的需要，如果想加強進攻，我會換進攻球員，如果想防守一點，我有卡斯米路。」

根據英國《曼徹斯特晚報》的賽後評分，馬沙拉奧獲得不過不失的6分（以10分為滿分），評語為「10號位的驚喜選擇，他在位置上很有紀律，但不算成功。在55分鐘卡斯米路入替後，他重回後衛線」。馬沙拉奧今場有1次中目標埋門，沒有威脅傳球及盤扭過人；在他踢攻中期間，他有2次搶截及1次攔截。

曼聯領隊坦赫格在場邊指揮。（路透社）

曼聯今場能夠帶走1分，門將奧拿拿及防中烏加特功不可沒，前者有精彩的兩連撲，後者亦有一記奮不顧身的門前封堵。坦赫格亦有讚賞兩人的表現，指奧拿拿的兩連撲不可思議，而烏加特的封堵則是象徵決心的表現。

安東尼的傷勢令人擔心。（Getty Images）

此外，坦赫格在73分鐘派安東尼入替拉舒福特，但這位巴西翼鋒在完場前受傷，踢了16分鐘就退下火線。有人影到安東尼左腳穿保護靴、撐住拐杖離開球場。「實在太不幸了！」坦赫格說：「我十分同情他，他在訓練很努力。」

「他在訓練的表現好好，值得上陣。當你那麼快就退下火線，實在難過。希望情況不太嚴重，我們要等24小時才知道檢查結果。」