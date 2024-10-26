美職聯｜美斯首戰季後賽交靚波　佐迪艾巴妙射奠勝　贏多場晉4強

撰文：陳智深
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美職聯（MLS）季後賽東岸第一圈，國際邁亞密主場以2：1擊敗阿特蘭大聯，於今輪三場兩勝賽制下先拔頭籌，只要再贏一仗即可鎖定東岸4強資格。其中球王美斯交出一次助攻，造就隊友佐迪艾巴射入世界波奠勝。

球王美斯（Lionel Messi）去年加盟國際邁亞密，上季無緣季後賽，今季完全蛻變成為另一班波，以常規賽冠軍身份打入季後賽，今仗是美斯首次踢美職季後賽。開波2分鐘，國際邁亞密就由蘇亞雷斯近門射入，迅速打開紀錄。

美斯自去年加盟國際邁亞密以來，首度參與美職聯季後賽。（路透社）

國際邁亞密其後有多次擴大比數的機會，包括美斯連番起腳，全遭美國老牌門將古辛化解。此後大衛馬天尼斯頂中柱，而美斯又射中柱。反而阿特蘭大聯靠翼鋒盧保恩尼迪斯入楔左腳射遠柱扳平，上半場打和1：1。

蘇亞雷斯（金髮者）為國際邁亞密先開紀錄。（路透社）

下半場戰局陷入膠着，戰至60分鐘，美斯右路進攻不選擇傳中，反而向後橫傳予冇人看管的佐迪艾巴，艾巴接球後離門約30碼勁射破網奠勝。邁亞密先贏一仗，只要在三場兩勝賽制中再贏一仗，即可鎖定晉級。兩軍於美國時間下周五（3日）再戰，屆時會由阿特蘭大聯主場。

美斯助攻佐迪艾巴轟靚波奠勝：

美斯加盟國際邁亞密以來，37次上陣已貢獻18次助攻，追平隊友羅拔泰萊，成為球隊史上最多助攻球員之一。

美斯（左）與佐迪艾巴老友鬼鬼，二人一個傳一個射為國際邁亞密奠勝。（路透社）
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