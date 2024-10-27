啟德體育園測試賽︱可能是史上氣氛最強乙組賽　貝鈞奇：環境好好

乙組男子足球聯賽西貢對黃大仙，周日（27日）下午4時30分在啟德體育園內的青年運動場上演，是園內舉行的首場測試賽，容量5000人場地派飛邀請1000市民入場。

即使只及容量兩成，觀眾仍看得相當投入，令今仗化身為「可能是史上氣氛最強的乙組賽事」，香港足球總會會長貝鈞奇對這個場地讚不絕口，並希望未來可安排更多賽事在這裏舉行。



黃大仙在開賽初段由黎卓然先開紀錄。（趙子晉攝）

可能是史上氣氛最強乙組賽

一場乙組足球聯賽難得有近1000名觀眾入場，比賽在熱烈氣氛下展開。黃大仙在開賽初段由黎卓然先開紀錄，戰至13分鐘黃大仙一次射門網側出界，卻出現尷尬事件——現場視覺上以為是入球，場地大螢幕一度出現「goal」慶祝入球的字眼，之後發現出錯才再更正為「入球無效」。

戰至38分鐘，西貢由馬文軒一記冷箭「笠死」黃大仙門將扳平。今場賽事現場觀眾看得相當投入，每當有射門出現，就算只是射出界仍有掌聲，也有專為球隊而呼叫的打氣和歡呼聲，而且當有犯規時，全場起哄譁然，這場比賽或許是「歷來最具氣氛的乙組賽事」。

比賽半場時，香港足球總會會長貝鈞奇（右）與啟德體育園總監（策略發展）鄧竟成（左）先後發言。（趙子晉攝）

貝鈞奇：冀安排舉行更多賽事

香港足球總會會長貝鈞奇在半場休息時發言，他大讚青年運動場，「環境好好，啟德是多年心願，希望多啲比賽喺副場搞。」

可是根據記者在現場視察，賽前半小時兩隊進行熱身，雙方在草地上活動僅半小時，已見部分草頭，如要更頻繁地舉行比賽，草地維護和保養方面或須先作加強。

鄧竟成細數場地優點

身為啟德體育園總監（策略發展）的前警務處處長鄧竟成，亦在半場期間發言多謝觀眾捧場，並主動詢問球迷對新球場的意見，當觀眾回應讚揚：「好呀」。

鄧竟成再向眾人介紹，球場草地95%來自百慕達真草，「諗住咩天氣都keep到喎，草場下面有有效排水系統」，細數這個副場設施如何厲害。

部分觀眾半場時已離開，下半場氣氛明顯不及上半場熾熱。傍晚入黑後，場內燈光照明充足，至於草地方面，熱身時雖已踢起一些草頭，但戰至比賽尾段整體狀況仍維持良好。上半場由黃大仙佔優，下半場形勢扭轉，改由西貢主導，可是還是由黃大仙的李博華射成2：1，完場前西貢左路一次攻勢，貼門傳中黃大仙門將撲出不遠，鄭璟樂門前心口撞入追平2：2，雙方踢成2：2完場。