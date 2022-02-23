財政預算案｜啟德體育園明年底竣工　鼓勵運動員投身全職訓練

財政司司長陳茂波今日（23日）公布2022年的財政預算案，當中有兩段提及香港體育發展。他提到對上兩年先後向兩個運動員基金注資，鼓勵更多運動員投身全職訓練。他表示啟德體育園預期在明年底竣工，並積極推行200億的計劃興建及提升社區體育及康樂設施。



陳茂波提到，政府自2017年起，已經在體育發展投放超過600億資源，繼續普及化、精英化及盛事化3個大方向。

他表示在2019年向「精英運動員發展基金」注資60億，支持體育學院支援運動員；在2020年，就向「香港運動員基金」注資2.5億，鼓勵更多運動員投身全職訓練，以及運動與學業雙軌發展。

他說：「我很高興香港運動員在過去一年的國際賽事屢獲佳績，亦期望更多年輕人投身體育事業、發揮所長、為港增光。」

他提到啟德體育園項目預期在明年年底竣工；政府亦積極推行200億的「體育及康樂設施5年計劃」，興建及提升社區體育及康樂設施，同時逐步落實改造由康文署管理的公共遊樂空間的5年計劃。