大谷翔平盜壘脫臼　全場球迷死寂　賽後發另類Story報平安｜MLB

球迷最害怕一幕，卻在MLB世界大賽第2戰出現。第7局，大谷翔平在一次盜壘中不慎受傷，一臉痛苦離場，賽後證實左肩脫臼，具體傷勢有待進一步檢查。

大谷傷勢不只令球迷擔心，MLB賽會、球會老闆、電視轉播商甚至黃牛黨同樣關注，不過大谷賽後發了一則搞笑限時動態，用另類方式「報平安」。



（路透社）

7場4勝的比賽今日來到第2場，道奇以4：2擊敗洋基；第9局道奇險象環生，洋基一死滿壘，差點重演第一戰道奇最後以滿壘彈逆轉勝的奇蹟，不過曼終錄得客場兩連敗。道奇Freddie Freeman今日又擊出一支全壘打，緊接Teoscar Hernández的二分砲後開轟，成為繼「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）之後，在世界大賽頭兩場累積2轟、1三壘安打的打者。

不過道奇今場勝仗卻因為大谷受傷而蒙上陰影。第7局，大谷盜壘時不慎受傷，他躺在地上一臉痛苦，右手托住左手手肘，全場頓時一片寂靜。大谷在隊醫陪同下離場，教練Dave Roberts賽後交代大谷傷勢：「初步證實是左肩脫臼，但我們還要進一步檢查。不過他左手的力量和活動範圍還不錯，我們也放心。」

道奇接下來三仗將會作客紐約，大谷亦會到訪紐約，不過他要磁力共振檢查左肩後，才獨自到紐約會合隊友。

【大谷翔平盜壘脫臼經過】

大谷翔平盜壘脫臼經過。（路透社）

大谷翔平盜壘脫臼經過。（路透社）

大谷翔平盜壘脫臼經過。（路透社）

大谷翔平盜壘脫臼經過。（路透社）

大谷翔平盜壘脫臼經過。（路透社）

大谷翔平盜壘脫臼經過。（路透社）

大谷翔平盜壘脫臼經過。（路透社）

大谷翔平盜壘脫臼經過。（路透社）

大谷翔平盜壘脫臼經過。（路透社）

外界對大谷的傷勢非常關注，他賽後未有直接回應，卻在Instagram發了一則限時動態，將今仗擔任先發投手的山本由伸比擬一隻幼獅，調侃山本大叫的樣子與幼獅非常相似，用了一個玩笑「報平安」。

大谷翔平先發了山本由伸大叫的限時動態。（IG：shoheiohtani）

繼而貼出這隻幼獅，調侃山本由伸與小獅子十分相似。（IG：shoheiohtani）

值得一提的是，山本今仗投了6.1局只失1分，被Juan Soto擊出一記全壘打後，連續解決了11名洋基打者，而且今仗4次三振中，其中兩次正是掃走洋基全壘打王「法官」Aaron Judge，表現充滿霸氣。

洋基對道奇的MLB世界大賽第三戰，將於香港時間周二早上8時08分上演，SPOTV直播。