Freddie Freeman成為英雄前 先帶領3歲兒子戰勝死神｜MLB世界大賽

今天在MLB世界大賽第1戰第10局轟出滿壘彈助道奇逆轉勝的英雄Freddie Freeman曾說：「寧願在世界大賽第7場第9局被三振3億次，也不願見到這樣的情景。」

「這樣的情景」，是他的3歲兒子Maximus（Max），今年夏天曾確診格林巴利症候群（Guillain-Barré syndrome），差點在短短幾天就喪命。

今個球季對Freddie Freeman來說實在難捱，除了因為兒子患病，自己也受足踝傷患困擾，就連早前的國聯季後賽冠軍戰，也無法全勤出戰。



Freddie Freeman瀟灑揮棒，轟出有史以來第一支MLB世界大賽再見滿壘彈。（路透社）

世界大賽第1戰就這般高潮迭起，不少球迷渴望這個「強強對決」可以打足7場。Freddie Freeman無疑是今仗的英雄，在「木屐」Mookie Betts被保送達致滿壘後，他第一擊就轟打滿壘彈，他清脆瀟灑的揮棒，助道奇從落後2：3反勝6：3。

道奇延長局轟滿壘彈戲劇性逆轉 反勝洋基先贏一仗｜MLB世界大賽

Freddie Freeman賽後備受隊友簇擁。（路透社）

道奇教練Dave Roberts賽後形容，這一轟或許是Freddie Freeman生涯累積超過2200支安打中最具意義的一支，他並沒有誇大，因為Freddie Freeman今季走過的路，的確荊棘滿途。今年7月，Freeman與太太Chelsea發現小兒子Max走路一拐一拐，甚至當日晚上Max已經無法走路，送進醫院後醫生診斷Max患有暫時性滑膜炎，留醫兩日出院。

當時Freeman準備隨隊展開一連8場的作客之旅，甚至已經抵達侯斯頓，不過在他陪同兒子視像診症後，醫生表示Max不是暫時性滑膜炎，必須立即送院，Max入院後不足兩小時已要插上呼吸器，身體由腳部開始向上麻痺。

Max患的格林巴利症候群是一種因免疫系統損害周邊神經系統的疾病，可導致急性肌肉癱瘓，影響呼吸肌肉更是致命。

（IG：freddiefreeman）

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Freddie Freeman立即請假陪伴兒子醫病。經過8日搏鬥，Max終於出院返家休養，在Freeman歸隊當日，道奇全隊上下穿了印有#MAXSTRONG的T恤為Max打氣。Freeman說過：「沒有人應該經歷這一切，不只是我的家庭。我們每天每晚到深切治療部陪伴Max，我們是幸運兒，能夠從格林巴利症候群康復，還有許多兒童正與這種病搏鬥。或許球迷不喜歡我這樣說，但我寧願在世界大賽第7戰第9局被三振3億次，也不想見到這個情景。不過Max正在康復，雖然長路漫漫，但他真在前進。」

Max病癒後，走路依然滿步蹣跚，但一家人同心合力，與Max一起重新學習基本生活技能。

早前國聯冠軍賽，Freddie Freeman合家慶祝。（IG：freddiefreeman）

所以，今天賽後，Freddie Freeman抱起Max緊緊相擁親吻，妻子Chelsea在旁一起感受勝利的喜悅，球迷們尤其感動。事實上，Freeman自己在常規賽末也受傷患困擾——陪伴兒子醫病後回歸不久，他弄傷右手中指；9月下旬最後一場主場戰，他更扭傷足踝，之後負傷競逐季後賽，影響打擊和跑壘動作，當中3場不得不要休息，包括兩場對大都會的國聯冠軍戰。

今日一戰，Freedie Freeman也未百分百傷癒，但結果告訴球迷，他已不再受足踝傷患影響了。「那球就像你5歲時與兩個兄弟在後園玩威浮球（Wiffle Ball），你幻想是世界大賽，已有兩名打者出局，自己正站在打擊區。夢想成真的感覺真好。」Freddie Freeman說。

最後補充一點，Freddie Freeman不只達成兒時夢想，這記滿壘彈還有一點歷史意義：它是MLB世界大賽有史以來第一支再見滿壘彈，歷史已被Freddie Freeman改寫。