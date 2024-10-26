道奇延長局轟滿壘彈戲劇性逆轉　反勝洋基先贏一仗｜MLB世界大賽

人生從來都是一場賭博，就像洋基教練Aaron Boone，在勝利在望之際，下了一個決定，卻把已在手邊的MLB世界大賽第一場勝利送給道奇。



（路透社）

7場4勝的世界大賽，第一仗已令全球棒球迷瘋狂。1：0、1：2、2：2，主場的道奇與客隊洋基打足9局都未分勝負，比賽進入延長局。10局上，洋基Anthony Volpe安打，Jazz Chisholm Jr.跑回本壘，只要10局下守住3：2優勝，便能順利取得第一場。

大谷翔平在第八局擊出安打。（路透社）

洋基的Anthony Volpe安打，為球隊反先3：2。（路透社）

道奇季後賽MVP Tommy Edman被對手盜壘。（路透社）

10局下，道奇一二壘有人，洋基教練Aaron Boone把投手Jake Cousins換走，以自9月18日後就未曾上陣的Nestor Cortes入替。這是他第一個賽後被球迷炮轟的決定。

「現實是，他最近幾周投球的確非常優秀，他真的準備好。」Aaron Boone賽後解釋。

Jake Cousins被換走。（路透社）

在大谷翔平打出界外球出局後，Nestor Cortes的確為洋基解決一名難纏的對手。之後「敬遠」Mookie Betts，Aaron Boone說是希望左投對左打，所以把右打的「木屐」保送，造成滿壘局面；當時已有兩名打者出局，緊接就是左打Freddie Freeman。

事實上，Freddie Freeman才剛剛足踝傷癒，他在對大都會的國聯冠軍戰也曾倦勤，狀態成疑。只是這位強大的左打沒有給Nestor Cortes機會，一上場就來一記滿壘打，道奇就這樣由落後2：3反勝6：3。

今仗成為逆轉勝英雄的Freddie Freeman。（路透社）

「我還不能相信這樣充滿戲劇性的結局。對於生涯累積超過2200支安打的Freddie Freeman來說，這一轟或許是人生最重要一擊。」道奇教練Dave Roberts如此總結高潮迭起的世界大賽第一戰。

第二戰將於周日舉行，NOW SPOTV早上8時08分起直播。