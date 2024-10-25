MLB世界大賽｜道奇洋基周六開戰　三大看點締史上最經典強強對決

撰文：普利森
出版：更新：

道奇對洋基，一場彷彿回到上世紀的對決，令今屆MLB（美國職業棒球大聯盟）世界大賽更具話題。
7場4勝的世界大賽，香港時間周六早上8時08分由SPOTV 2直播第一場賽事。從大谷翔平到Aaron Judge，綜合三大看點，令今屆賽事注定不一樣。
註：世界大賽，World Series，由國聯冠軍對美聯冠軍爭奪終極殊榮

道奇Vs洋基．MLB世界大賽
看點1：相隔43年的最經典對決

紐約洋基是美聯冠軍，洛杉磯道奇則是國聯冠軍，兩支在東、西岸擁有最龐大市場的老牌球隊，自1981年後便未曾在世界大賽相遇。

世界大賽對上一次由兩支常規賽冠軍競逐，是2020年光芒對道奇，但當屆賽事因疫情而「縮水」，若計算正常賽程的賽季，對上一次真正「強強對決」已數到2013年紅襪對紅雀。11年後的今天，世界大賽終於由兩支真正的強隊火併。

儘管洋基與道奇之間的爭逐，已不像上世紀40和50年代，在15年間有7次對碰，以及1977至81年間3次相遇，但這樣的傳統戲碼，有球迷甚至說，隨時一生人就只有一次機會。

（路透社）
（路透社）

道奇Vs洋基．MLB世界大賽
看點2：大谷翔平Vs 「法官」Aaron Judge

道奇與洋基是國聯和美聯常規賽冠軍，陣中同樣擁有兩個聯賽的常規賽最有價值球員。大谷翔平季初以天價由天使轉投道奇，球季未開，卻爆出前翻譯水原一平涉賭並挪用大谷戶口資金，令大谷一度蒙上涉賭疑雲，幸好最後證明他清清白白，加上與前籃球員田中真美子結婚，為人愈見成熟，一切穩定下來後，終以表現證明身價，以54支全壘打及59次盜壘成為歷來首個「50+50」的球員，勇奪MVP實至名歸。

大谷是國聯全壘打王，美聯全壘打王正是洋基王牌Aaron Judge。「法官」今季錄得58支全壘打，更勝大谷，他賽前表示：「大谷錄得平均以上的打擊率，又有50多次盜壘，他真的是棒球運動代言人。」

綜觀今季常規賽數據排名，只有兩名打者的整體攻擊指數（OPS）高於1，就是Aaron Judge和大谷，他們分別以1.159和1.036分列全聯盟頭兩位。今年也是歷來首次有兩名「50+」全壘打的球員在世界大賽碰頭。

大谷翔平今季因傷未有投球，打擊與盜壘的表現卻非常驚人。（路透社）
「法官」Aaron Judge的打擊戰績更勝大谷翔平。（路透社）

道奇Vs洋基．MLB世界大賽
看點3：奇兵Tommy Edman

道奇在國聯季後賽決賽擊敗大都會封王，季後賽MVP卻不是大谷，也不是Mookie Betts、Frddie Freeman等王牌球星，卻是季中才加盟的「工具人」Tommy Edman。

29歲的Tommy Edman為美韓混血兒，還有個名字Kwak Hyun-soo，是住在洛杉磯的外祖母Jung Jae-Hoo所起。他此前效力聖路易斯紅雀，但5月時因傷被球隊列入傷兵名單，直到7月29日在道奇、紅雀和白襪的三方交易中，轉會到洛杉磯效力。他在打擊方面左右開弓，守備則能勝任二壘手、三壘手、游擊手和外野三個位置，是多功能的工具人。他於季後賽由第九棒打到中心打線第四棒，撐起道奇進攻重責，最終在整個冠軍戰系列累積27打數、11安打、1支全壘打、11分打點，成為道奇打線最耀目的奇兵。

Tommy Edman能否在世界大賽再交出精彩表現？（路透社）
大谷翔平投道奇首季奪國聯錦標　實踐17歲目標向世界大賽冠軍進發道奇前排看大谷翔平門票炒至20萬港元　運動盛事最高入場費全面睇大谷翔平再轟全壘打　昔日甲子園零勝　師長承擔締造小子封神之路大谷翔平重臨邁亞密英雄地達「雙50」壯舉　首闖季後賽破尷尬紀錄棒球｜港隊小將被追平仍不失鬥志　激戰三小時憑延長局險勝泰國棒球｜香港隊小將葉雋翹轟場內全壘打　分組賽挫斯里蘭卡旗開得勝大谷翔平與愛犬開球禮帖文破道奇今季紀錄　全壘打盜壘創史上最佳大谷翔平一人一犬締最可愛開球禮　球迷為大谷公仔早半日排隊入場壘球加拿大盃直擊｜防空洞練波的烏克蘭女孩　出外參賽也是奢想
棒球及壘球
MLB
大谷翔平