MLB世界大賽｜道奇洋基周六開戰　三大看點締史上最經典強強對決

道奇對洋基，一場彷彿回到上世紀的對決，令今屆MLB（美國職業棒球大聯盟）世界大賽更具話題。

7場4勝的世界大賽，香港時間周六早上8時08分由SPOTV 2直播第一場賽事。從大谷翔平到Aaron Judge，綜合三大看點，令今屆賽事注定不一樣。

註：世界大賽，World Series，由國聯冠軍對美聯冠軍爭奪終極殊榮



道奇Vs洋基．MLB世界大賽

看點1：相隔43年的最經典對決

紐約洋基是美聯冠軍，洛杉磯道奇則是國聯冠軍，兩支在東、西岸擁有最龐大市場的老牌球隊，自1981年後便未曾在世界大賽相遇。

世界大賽對上一次由兩支常規賽冠軍競逐，是2020年光芒對道奇，但當屆賽事因疫情而「縮水」，若計算正常賽程的賽季，對上一次真正「強強對決」已數到2013年紅襪對紅雀。11年後的今天，世界大賽終於由兩支真正的強隊火併。

儘管洋基與道奇之間的爭逐，已不像上世紀40和50年代，在15年間有7次對碰，以及1977至81年間3次相遇，但這樣的傳統戲碼，有球迷甚至說，隨時一生人就只有一次機會。

（路透社）

（路透社）

道奇Vs洋基．MLB世界大賽

看點2：大谷翔平Vs 「法官」Aaron Judge

道奇與洋基是國聯和美聯常規賽冠軍，陣中同樣擁有兩個聯賽的常規賽最有價值球員。大谷翔平季初以天價由天使轉投道奇，球季未開，卻爆出前翻譯水原一平涉賭並挪用大谷戶口資金，令大谷一度蒙上涉賭疑雲，幸好最後證明他清清白白，加上與前籃球員田中真美子結婚，為人愈見成熟，一切穩定下來後，終以表現證明身價，以54支全壘打及59次盜壘成為歷來首個「50+50」的球員，勇奪MVP實至名歸。

大谷是國聯全壘打王，美聯全壘打王正是洋基王牌Aaron Judge。「法官」今季錄得58支全壘打，更勝大谷，他賽前表示：「大谷錄得平均以上的打擊率，又有50多次盜壘，他真的是棒球運動代言人。」

綜觀今季常規賽數據排名，只有兩名打者的整體攻擊指數（OPS）高於1，就是Aaron Judge和大谷，他們分別以1.159和1.036分列全聯盟頭兩位。今年也是歷來首次有兩名「50+」全壘打的球員在世界大賽碰頭。

大谷翔平今季因傷未有投球，打擊與盜壘的表現卻非常驚人。（路透社）

「法官」Aaron Judge的打擊戰績更勝大谷翔平。（路透社）

道奇Vs洋基．MLB世界大賽

看點3：奇兵Tommy Edman

道奇在國聯季後賽決賽擊敗大都會封王，季後賽MVP卻不是大谷，也不是Mookie Betts、Frddie Freeman等王牌球星，卻是季中才加盟的「工具人」Tommy Edman。

29歲的Tommy Edman為美韓混血兒，還有個名字Kwak Hyun-soo，是住在洛杉磯的外祖母Jung Jae-Hoo所起。他此前效力聖路易斯紅雀，但5月時因傷被球隊列入傷兵名單，直到7月29日在道奇、紅雀和白襪的三方交易中，轉會到洛杉磯效力。他在打擊方面左右開弓，守備則能勝任二壘手、三壘手、游擊手和外野三個位置，是多功能的工具人。他於季後賽由第九棒打到中心打線第四棒，撐起道奇進攻重責，最終在整個冠軍戰系列累積27打數、11安打、1支全壘打、11分打點，成為道奇打線最耀目的奇兵。