英超｜曼城作客2：2賽和水晶宮　曼聯主場2：3不敵諾定咸森林

英超周六（12月8日）賽事，曼城在兩度落後劣勢下以2：2逼和主隊水晶宮；同屬英超球隊的曼聯，主場以2：3不敵諾定咸森林。



曼城對決水晶宮的賽事，開賽後僅4分鐘，水晶宮就由曉士（Will Hughes）傳交予Daniel Munoz射門，遭曼城門將奧迪加（Stefan Ortega）擋到仍入網。戰至30分鐘，夏蘭特（Erling Haaland）接應傳中頭槌入球，為曼城追成1：1。

56分鐘，曉士右路開出角球，麥辛斯拿確斯（Maxence Lacroix）頂成2：1。戰至68分鐘，域高路易斯（Rico Lewis）接應傳球射入，曼城再度追平。他於84分鐘因兩黃變一紅而離場，惟不阻兩隊握手言和的結果。

2024年12月8日，在曼城對決水晶宮的賽事中，域高路易斯（Rico Lewis）因犯規，兩黃一紅而被趕離場。（Reuters）

曼聯對決諾定咸森林的賽事，開賽後僅兩分鐘，諾定咸森林的尼古拉米連高域（Nikola Milenkovic）接應右路角球頂入。18分鐘，凱倫（Rasmus Højlund）近門射入為曼聯扳平成1：1。

易邊後初段，諾定咸森林的赫臣奧杜爾（Callum Hudson-Odoi）橫傳予傑斯韋治（Morgan Gibbs-White）射入，諾定咸森林領先2：1。56分鐘，基斯活特（Chris Wood）接應右路傳中頂入，為球隊擴大優勢至3：1。

曼聯於61分鐘憑般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）在蛾眉月位置抽射得手，一度追貼至2:3，惟最終仍敗於諾定咸森林。