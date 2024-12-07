英超｜曼聯跑動排倒數第6　阿莫林：我們是大球會但不是強隊

曼聯將在周六（7日）深夜1時30分主場迎戰諾定咸森林，賽前記者會上，阿莫林（Ruben Amorim）承認上任後戰績不如理想，認為現時的曼聯是大球會，但不是強隊，要取勝並重奪英超冠軍的話，「便要像瘋跑（mad dogs）般跑動」。



不計算看守領隊雲尼斯達萊，「紅魔鬼」上任主帥坦赫格被辭退時，球隊排在英超第14位，阿莫林上任至今近1個月，3場聯賽錄1勝1和1負，目前排第13，成績似乎改善不大。

日前不敵阿仙奴，讓阿莫林吞下執教曼聯首場敗仗。（路透社）

阿莫林指英超競爭激烈，一場賽果便能改變一切：「不敵阿仙奴之前，你們還在問關於前四的事，現在我們又回到這個位置。我們要管理自己的期望，戰績不佳時保持冷靜。」

今場對手諾定咸森林，兩季前仍為升班馬，不過今季表現出色，比曼聯多3分，現時排在英超第7位。阿莫林承認紅魔鬼戰績不佳：「十分明確的是，我們是一間大球會，但不是強隊，我們清楚知道這一點，所以可以大方說出來。我們有一些地方做得不錯，但也能感覺到，有不少地方需要改進。」

阿莫林承認現時的曼聯並非強隊。（Getty Images）

「想贏英超，便要像瘋狗般跑動。」

這名葡萄牙少帥特別提到球隊跑動不足，強調即使無法跑得更快，也能在訓練中跑得更多：「即使是地球上最佳十一人，若不跑動也無法取勝。因此我們想贏英超的話，便要像瘋狗般跑動，否則我們無法取勝。」

「球迷會想看到一支有統治力的球隊，這需要循序漸進。目前我們要做的很簡單：全力以赴跑上跑落，這是關鍵一點，我們會專注於此。」

阿莫林希望球隊跑動能更為積極。（Getty Images）

英國天空體育統計，曼聯今季場均跑動距離為107.7公里，在英超排倒數第6。不過此數據並非勝利絕對指標，排前列的多屬中下游球隊，聯賽榜首利物浦跑動距離排倒數第7，僅比曼聯高1位；第2名的車路士，跑動距離更是排倒數第2。曼聯今場對手諾定咸森林，場均只跑104.4公里，是最少一隊。

今季英超球隊場均跑動距離（節錄）

1. 般尼茅夫 112.3公里

2. 熱刺 111.9公里

3. 白禮頓 111.9公里

10. 曼城 109.6公里

12. 阿仙奴 108.9公里

14. 利物浦 108.4公里

15. 曼聯 107.7公里

19. 車路士 105.8公里

20. 諾定咸森林 104.4公里



（數據來源：英國天空體育）



接近了解心中最佳十一人

被問到心中有否最佳十一人陣容時，阿莫林給予較肯定答案：「或多或少吧，你心中會有想法，但也會有一些問題，例如球員復出久未訓練，又有球員需要休息。」他特別提到隊長般奴費南迪斯，對完阿仙奴後仍有少許疲累，但目前恢復進度不錯。

阿莫林表示般奴費南迪斯上仗後感到疲累。（Getty Images）

阿莫林早前對愛華頓時便曾大幅度輪換，踏入繁忙的12月，曼聯光是今月便有9場比賽要踢，包括下周的曼市打吡、19日深夜聯賽盃8強硬撼熱刺等，他表示會繼續頻繁輪換陣容，強調相信陣中每一名球員。