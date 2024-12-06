曼聯傳奇接待員離世　坐陣紅魔鬼前台逾半世紀　碧咸難忘她一句話

曼聯發聲明，由1968年開始服務球會的接待員菲比絲（Kath Phipps）離世，享年85歲。

菲比絲生前深受多個年代的曼聯球員愛戴，她曾在碧咸的Netflix紀錄片出現，碧咸也發文悼念她，且仍然記得自己初到曼聯時，菲比絲的一句話。



菲比絲曾在曼聯出任接待員55年之久。（instagram/kath.phipps）

曼聯在周四（5日）晚發聲明，菲比絲已離世，她自小已是曼聯球迷，並在1968年、即紅魔鬼在畢士比爵士（Sir Matt Busby）麾下，由卜比查爾頓（Bobby Charlton）等領軍首奪歐聯（當時名為歐洲盃）後不久加入球會工作，成為電話總機操作員。菲比絲由此服務曼聯長達55年，除了在訓練場接待處工作，也會在比賽日在包廂入口工作，與球會上下都相當熟絡。

曼聯接待員菲比絲（右）。（Getty Images）

曼聯在聲明中寫道：「就算她心情不好，也不會將情緒帶到工作，她的正向思維令所有進入訓練場的人都有好心情，她總是用心聆聽，無論是對足球巨星、普通員工或是偶爾才造訪的來賓，她都樂意說出鼓勵的話語。」菲比絲也深受曼聯上下尊重，早年其丈夫離世時，時任領隊費格遜亦率領全隊到葬禮致哀；2022年，她獲聯賽領隊協會頒發足球服務獎，作為對她多年工作的認同，她一直工作到2023年才。

菲比絲曾現身曼聯一代球星碧咸的Netflix紀錄片，她離世，碧咸也在社交媒體分享一張自己握着菲比絲的手的照片，並發文哀悼，文中寫道：「她總是我在奧脫福球場第一個、也是最後一個見到的臉孔，她會在接待處等着我、要給我比賽門票，每個認識她的人都很喜歡她。」

碧咸回又憶，自己15歲加盟曼聯之初，菲比絲向他的父母說道：「我會替你們好好照顧你們兒子的，別擔心。」碧咸續寫道：「由那天開始、直到我離開為止，她好好地履行了這句話。以後離開奧脫福時不會再看到她的笑容，一切都再不一樣了……我們愛你。」