英超｜熱刺不敵般尼茅夫近6仗僅1勝　普帥遭球迷狂鬧陷帥位危機

周五（6日）在英超作客以0：1不敵般尼茅夫後，熱刺近6場各項賽事僅錄1勝。領隊普斯迪高古（Ange Postecoglou）賽後遭球迷爆粗狂鬧，成為記者會一大焦點。戰績不濟下，更傳出他或被球會解僱。



普斯迪高古領軍表現引熱刺球迷不滿。（Getty Images）

熱刺傷兵名單達6人，加上被停賽7場的主力中場賓坦古亞，熱刺以殘陣作客般尼茅夫，全場未能攻破對方大門下，0：1兵敗活力球場。

自11月3日在聯賽擊敗阿士東維拉後，熱刺近6場各項賽事，僅在聯賽面對早前陷入低潮的曼城時贏過1場，其餘5場比賽錄2和3負，目前英超排在第10位。熱刺本周日會主場迎戰強敵車路士，上演「倫敦打吡」。

熱刺作客落敗，目前聯賽排在第10位。（路透社）

網上流傳影片，這名澳洲主帥走近看台時，遭不少熱刺球迷送上噓聲。他意外地指了指自己，確認是否被噓，有球迷即大喊：「就是你！Fxxx off！」普斯迪高古未有回覆，而是舉起大姆指後轉身離去。

他賽後表示未因此而被傷害，或是感到沮喪、失望等：「我知道當人們不開心時，會表達自己意見。作為領隊，我不會逃避責任。我也是人，我們沒有人會喜歡聽到這些說話，但你必須接受。」普斯迪高古續稱，知道球迷只支持球會，因此不在乎他們是否支持自己。

熱刺近況不佳，近日亦傳出普斯迪高古陷帥位危機，前熱刺中場奧哈拉（Jamie O'Hara）表示，若球隊排名持續，普帥恐怕會在聖誕後「落鑊」。他表示熱刺班主利維最低要求也要踢歐霸，第10位是不可接受名次。

FootballTransfers指收到消息，若1月時成績沒有改善，該北倫敦球會便會辭退普斯迪高古。目前他們已將葉士域治領隊麥堅拿（Kieran McKenna），列入新帥候選名單。

報道指，曾任熱刺U18教練的麥堅拿被列入新帥候選叮單。（Getty Images）

領葉士域治升班後，麥堅拿曾傳出被曼聯及車路士看中，但最後決定留隊。值得一提是，從球員退役後，麥堅拿首份執教工作便是熱刺U18教練，曾率隊晉身至青年足總盃4強。