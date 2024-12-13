壁球團體世錦賽｜港男﹑女子隊雙雙負強敵　八強止步轉戰名次賽

香港壁球隊周四（12日）在「WSF世界壁球團體錦標賽」分途出擊，男﹑女子隊衝擊四強席位，可惜雙雙告負，無緣晉級，轉戰排名賽。



由何子樂﹑湯芷穎﹑陳善鈺﹑李嘉兒組成的女子隊，與3號種子比利時爭奪四強席位，湯芷穎首場以3：0為港隊先開紀錄，惜其後登場的何子樂與陳善鈺同樣以0：3吞敗，以場數1：2落敗，港隊無緣四強，今日（13日）將在排名賽鬥法國。

男子隊方面，港隊則挑戰英格蘭，黃祉謙與劉子均同樣不敵對手，港隊以0：2落敗，今日的排名賽將對哥倫比亞。

湯芷穎首場為港隊開紀錄。（中國香港壁球總會圖片）