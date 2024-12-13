歐霸｜曼聯奧拿拿派膠陷逆境　阿莫林收拉舒福特加快節奏反敗為勝

曼聯在周四（12日）晚歐霸作客以2：1反勝捷克球隊柏辛域陀尼亞。曼聯門將奧拿拿下半場初段傳球失誤，導致客隊先落後0：1。曼聯主帥阿莫林調整陣容，以凱倫入替表現低迷的拉舒福特，這位丹麥前鋒不負眾望，梅開二度，助曼聯反敗為勝，升上歐霸積分榜前8名。

阿莫林滿意曼聯在落後下的反撲，認為速度及跑動是球隊反勝的關鍵。隊長般奴費南迪斯沒有怪責奧拿拿「送禮」，他認為失誤是球賽的一部分，大家仍然十分信任奧拿拿。



阿莫林認為反勝關鍵在於加速。（Getty Images）

曼聯控球佔優，但一直未有威脅的埋門機會，半場互交白卷。奧拿拿在48分鐘犯錯，打算後場短傳予馬菲斯迪歷特，但被蘇錫（Pavel Sulc）快一步截到，再橫傳隊友馬迪維達（Matej Vydra）射入空門，曼聯落後0：1。

曼聯的拉舒福特今場表現低迷，沒有任何射門及威脅傳球，在上半場補時推人被罰黃牌。54分鐘，拉舒福特在前場飛鏟對方後衛戴維（Sampson Dweh），動作礙眼，令人有種「申請」兩黃一紅的觀感，但球證網開一面，沒有再給他黃牌。

拉舒福特鏟低了戴維後慰問對方。（路透社）

不知是純粹戰術調動，還是覺得拉舒福特有紅牌風險，阿莫林當機立斷，在56分鐘即換走拉舒福特，由凱倫入替。及後，阿莫林再派安東尼及美臣蒙特上陣。

曼聯一口氣調入安東尼及美臣蒙特。（路透社）

62分鐘，後備兵凱倫建功，為曼聯追平1：1。曼聯製造到更多威脅攻勢，例如美臣蒙特有機會單對單面對門將，但射門被撲出。直至88分鐘，般奴費南迪斯開出死球，傳直線地波入去，凱倫一控一射，為曼聯領先2：1。在尾段，曼聯還有一些具威脅的反擊，未能再增添紀錄，保持2：1勝局完場。曼聯控球佔66%，16次射門有7次中目標，而柏辛域陀尼亞15射之中只有2次中目標。

後備入替的凱倫為曼聯反敗為勝。（路透社）

曼聯由上半場至下半場初段的進攻都死氣沉沉，拉舒福特及約舒亞舒克斯發揮欠佳，幸阿莫林換人果斷，凱倫及美臣蒙特的跑動激活了進攻，前者攻入兩球，後者亦有兩次黃金機會但被救到。

美臣蒙特入替後表現不錯，有兩次埋門機會。（Getty Images）

「我們在比賽期間有改善。我們在上半場控制了比賽，但製造不到好機會。欠缺速度，欠缺跑動走位。」阿莫林說：「在下半場，我們送了一球給對方，之後反撲。我們在前半場壓逼對方，找到入球。雖然我們之前入不到波，但最重要最後贏到波。」

談到反敗為勝的關鍵，阿莫林說：「是速度（的改變）。我告訴球員，我們需要更多前場的跑動，因為要讓對手覺得我們有威脅，會利用到他們的空間。這樣改變了一點球賽，當然後備入替的球員也有幫助。我們改變了踢法，尤其是比賽的速度。」

全靠凱倫梅開二度，奧拿拿不用做輸波罪人。（Getty Images）

般奴費南迪斯賽後表示，今場比賽展現了球隊的韌性及永不放棄的鬥志。對於奧拿拿誤傳導致球隊先落後，般奴說：「我們對奧拿拿有莫大的信任。他都知道自己犯錯了，我們不需要告訴他，他幫助我們很多次從後場組織上來，我們信任他的腳下工夫。」

曼聯在歐霸6戰得12分，升上第7位，而且在分數上鎖定了前24名，至少可以躋身附加賽，但最理想當然是續居前8名內，可以直接晉級16強。