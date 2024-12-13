歐霸｜熱刺頹勢未止如迷路遊客　「失誤機器」華拿遭領隊點名炮轟

熱刺在歐霸失分，周四（12日）晚作客1：1逼和蘇超的格拉斯哥流浪，近況低迷，他們近8場各項賽事1勝3和4負，除上月作客大勝曼城，其餘7戰不勝。熱刺領隊普斯迪高古（Ange Postecoglou）賽後點名批評前鋒迪姆華拿，斥這位28歲德國國腳的表現不可接受。華拿在半場即被換走，由古路施夫斯基入替，後者在75分鐘為熱刺攻入扳平的入球。



迪姆華拿的表現備受批評。（Getty Images）

「他沒有踢出應有的水準。」普斯迪高古賽後說：「如果場上有18歲的球員在場時，那樣表現是不可接受的，我已經告訴了迪姆。他已經是德國的大國腳了。」熱刺後防傷兵滿營，今場派了18歲的阿基格雷（Archie Gray）踢正選。相信普斯迪高古的意思是，有年輕球員在場，資深球員更應以身作則。

「我們此刻的情況是，沒有很多替補可以用。我需要每一個人都在場上盡全力踢出最好的表現。他在上半場的表現是不可接受的。」普斯迪高古說：「我們需要每個人去作出貢獻，包括他。因為我們的陣容深度不足，不能有人踢得差就可以棄用他。」

今場數據顯示，28歲的華拿在上半場16次失去控球，5次對抗皆不敵對方，另外傳球成功率為69%。

普斯迪高古不滿華拿（中）的表現。（Getty Images）

普斯迪高古說：「我要每個人做好本份，尤其是資深的球員。當我要求年輕球員負責重大的任務時，我都期望資深球員也能發揮出一定水平，但今場見不到。」

華拿在2024年初從RB萊比錫外借加盟熱刺，在上季下半季14場比賽入2球。今夏，熱刺延長華拿的外借期，但他入球率下降，今季19次上陣，共711分鐘僅入1球。

熱刺今場控球佔56%，但威脅射門不如格拉斯哥流浪，12次射門4次中目標，而格流則為16射6中。格流在47分鐘由伊加文尼（Hamza Igamane）開紀錄，熱刺在75分鐘憑入替華拿的古路施夫斯基扳平，踢成1：1完場。

古路施夫斯基為熱刺追平1：1。（Getty Images）

BBC的評論指，熱刺踢得像迷路的遊客，表現懶慵及昏昏欲睡，輕易地被格流搶到控球權。BBC更形容在格流的壓力下，華拿成為了一部「失誤機器（mistake machine）」。

自11月初，熱刺近8場比賽1勝3和4負，除作客大勝曼城4：0贏得威風八面，其餘7場皆令人失望，4場敗仗分別不敵加拉塔沙雷、葉士域治、般尼茅夫及車路士。

熱刺和波後在歐霸6戰得11分，排第9位，而格流則排第8位。