親子行山變陰陽相隔　兒子以為父親睡着　救援隊抬屍4個半鐘下山

有父親帶同8歲兒子參加親子登山活動，父親身體不適暈倒，身邊的兒子以為爸爸只是睡着了。其他行山人士路過，召喚救援人員到場，但最終該父親已沒有呼吸，命喪山上。



在上周六有一對父子參加親子登山活動，期間父親不適暈倒，命喪山上，救援人員上山，摸黑將該父親的遺體搬落山。（微博）

《北京日報》報道，這宗致命行山意外發生在北京房山區的三盆水，上周六（7日）一位父親帶8歲兒子參加一項戶外親子登山的活動，行到三盆水時，該父親身體不適。活動領隊讓他原路下山，其他人繼續行程。然而，不久該父親暈倒了。

在上周六有一對父子參加親子登山活動，期間父親不適暈倒，命喪山上，救援人員上山，摸黑將該父親的遺體搬落山。（微博）

報道引述兒子說：「爸爸往下走時，沒走多遠就躺下了。」兒子以為父親只是睡着了。有路過的行山人士見此，在下午3時10分致電房山藍天救援隊求助，表示見到有一男子臥在路邊，旁邊有一個小孩。藍天救援隊組織人手上山，到下午約5時，首批救援人員抵達現場，發現為時已晚，該位父親已經逝世。親子登山活動的領隊及求救的熱心行山人士也在現場。

在上周六有一對父子參加親子登山活動，期間父親不適暈倒，命喪山上，救援人員上山，摸黑將該父親的遺體搬落山。（微博）

24位救援隊成員用擔架將該父親的遺體搬下來，由於山路崎嶇，他們抬了4個半小時，到晚上9點半才落到山。據了解，該父親還有一名13歲的女兒。

在上周六有一對父子參加親子登山活動，期間父親不適暈倒，命喪山上，救援人員上山，摸黑將該父親的遺體搬落山。（微博）

房山藍天救援隊提醒家長，應慎選親子登山活動，不要被「挑戰高山」、「看不一樣的風景」、「行走在天地間」、「戰勝恐懼心理」等宣傳口號影響，一時衝動地報名，需要理性地考慮活動主辦方的資歷、安全措施、自身以及孩子本身的能力、經驗及裝備。