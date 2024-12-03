鄧伊婷低胸露腰即興行山　上西高山觀賞日落美景　附路線建議攻略

無綫女藝人鄧伊婷上周六（11月30日）在社交網站分享，即興上了西高山看日落。494米高的西高山位於港島西部，是香港其中一個觀賞日落的勝地。西高山景觀開揚，除東邊被太平山所阻，從北往西至南享270度無敵靚景，北朝維多利亞港，西望大海與大嶼山，南看薄扶林以至南丫島。西高山離山頂廣場約2公里距離，步程約1小時，途中有段約100米高攀升的樓級，需要點體能，鄧伊婷也表示很多樓梯，有想放棄的感覺。



鄧伊婷上到西高山看日落。（鄧伊婷Instagram）

踏入行山季節，不少藝人都把握機會行山，例如鄧伊婷（Irina）上周末即興上了西高山。她身穿低胸露腰的白色上衣行山，到山頂後與夕陽合照。她在Instagram上表示：「即興地衝上西高山，好多樓梯，每見到一個牌都有想放棄的感覺，幸好堅持了，還來得及追到日落。」另一位女藝人譚嘉儀留言「超索+靚日落」。

在上西高山的樓級路，有小木牌標示路程，這個牌告訴你已經行了四分之一的樓級。（顏銘輝攝）

西高山頂的打卡位。（顏銘輝攝）

西高山向西視野無阻礙 觀賞日落一流

西高山高494米，為港島西部其中一座高山，向西的視野並無其他障礙物阻礙，可以看到大海與大嶼山的景色，所以被視為香港其中一個觀賞日落的勝地。西高山位於郊野公園範圍，漁護署幾年前亦在西高山頂興建觀景台，方便行山人士看風景打卡。

西高山頂景觀開揚，可以望見維港景色。（顏銘輝攝）

上西高山最快方法 從山頂廣場起步

站在西高山觀景台，北望維港對岸，可以看到西九龍、貨櫃碼頭、昂船洲大橋以至大帽山的風景；往西望去，海中小島星羅棋佈，有坪洲、交椅洲、喜靈洲，遠處還有大嶼山，日落會慢慢在海島景致中沒於水平線下；朝南看過去，最近是山下薄扶林水塘、數碼港的風景，遠一點是南丫島，清楚見到發電廠的三條大煙囪。

有多種方法可以行上西高山，最簡單是由搭巴士或小巴到山頂廣場起步，沿夏力道行，至休憩處轉入小徑，行樓級上山。山頂廣場本身已經位於約400米高的山上，所以由山頂廣場起步的話，已經是攀升最少、最不辛苦的選擇。上山頂廣場的日常交通有城巴15號線來往中環及山頂，另外香港站亦有1號專線小巴上山頂。

【下圖為從西高山頂回山頂廣場的路況】

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上西高山看日落 宜帶風褸保暖衣物及照明工具

由山頂廣場到西高山約2公里路，步程約1小時。夏力道是一條相當好行的馬路，平坦無上落，可當作熱身，而全段最辛苦是上西高山頂的樓級，要在約400米的路，攀升約100米高登頂。漁護署幾年前在那條樓級加設指示牌，告訴行山人士已經上了樓級的四分一、二分一或四分三。

或者可以選擇從港大港鐵站上山：香港大學站起步登西高山 落山頂廣場近又方便

打算到西高山看日落的朋友要注意兩點，首先要帶夠衫。行樓級上山固然會熱，但上到山頂停下來，很容易着涼，一來山頂當風，二來黃昏入夜的氣溫亦會跌得快，所以行山人士宜帶備風褸及保暖外套。另一點是帶照明工具，日落後天色會黑得很快，落樓級時若不夠光，很容易會失足跌倒。建議行山人士預算約45分鐘落山回到山頂廣場搭車。

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