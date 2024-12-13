觀塘行山露營店一網打盡　開源道工廈尋寶　推介12間特色山店

觀塘是行山露營用品裝備店的集中地，主要位於觀塘工廈樓上舖，大約分佈在觀塘港鐵站及開源道一帶。觀塘的行山露營店以非連鎖式的小店為主，貨品多樣化又有特色，如果有意購買行山、露營、跑山裝備的山友，不妨抽一個下午去看看。觀塘山店通常下午才營業，部分在周日休息，所以建議周六下午閒逛，就可以行到最多的店舖，選購心儀的行山裝備及露營用品。

以下觀塘山店排名不分先後，次序按位置以定，由巧明街開始，逆時針方向介紹到開源道、成業街、觀塘道。



【1】觀塘行山跑山露營店介紹：Hillmalaya

行山：★★★★☆

跑山：★★★★★

露營：★☆☆☆☆

Hillmalaya較近APM商場，位於巧明街的工廈上。Hillmalaya的舖面屬中型大小，不太擠擁，出售行山及跑山裝備為主，山鞋品牌眾多，包括Vivobarefoot、Lowa、HOKA、NNormal、Topo、Altra、Brooks、Salomon。如果打算買跑山鞋或行山鞋，建議要去逛一逛。

Hillmalaya亦有不少行山背囊及越野跑背囊，行山背囊有Gregory、Black Diamond、Osprey、Salomon、Fjallraven，而跑袋則有Salomon、NNormal、Ultimate Direction及Montbell。行山杖則有著名品牌LEKI、Black Diamond、Montbell。Hillmalaya的露營產品有限，見到有營燈、風扇及凳。

Hillmalaya資料

地址：巧明街105號好運工業大廈3樓B室

營業時間：

周一至周五：11:30-19:30

周六至周日：11:30-18:30

公眾假期：待定

+ 4

【2】悅跑士多

行山：★☆☆☆☆

跑山：★★★☆☆

露營：★☆☆☆☆

悅跑士多在跑山界薄有名氣，會舉辦不同的越野跑活動。悅跑士多舖面較小，主要出售跑山產品，例如跑衫、跑褲及跑袋，還有能量補給品。悅跑士多位於這個觀塘山店區的中心，打算添購越野跑裝備的朋友不妨上去望望。

悅跑士多資料

地址：開源道63號福昌大廈2樓212室

營業時間：

周一至周日：12:00-19:00

公眾假期：不定期休息

【3】觀塘行山跑山露營店介紹：Wildholics

行山：★★☆☆☆

跑山：★☆☆☆☆

露營：★★★★★

Wildholics的舖面非常大，產品整齊又多，走廊亦寬闊，有齊各種露營產品，如果打算買露營裝備，這間是觀塘必行的。Wildholics的行山露營背囊齊全，其中有大量不同類型的Osprey背囊，另外有Gregory、Black Diamond、Mammut、Deuter、Lowe Alpine、Cabin Zero、EXPED、Fjallraven及Mountain Hardwear等，背囊品牌極多。

Osprey產品以外，Wildholics最多的是Snow Peak露營裝備，產品甚多，佔大約五分一舖面的位置，此外還有LOGOS的露營產品、Trangia鍋具、Helinox及Snowline的露營枱凳。行山杖亦有LEKI、Black Diamond、Montbell、Helinox的產品。不過，Wildholics沒有行山鞋，戶外衣物亦少。

Wildholics資料

地址：觀塘開源道55號開聯工業中心B座404室

營業時間：

周一至周五：12:00-20:00

周六：12:00-19:00

周日：休息

+ 6

【4】觀塘行山跑山露營店介紹：毅成戶外用品

行山：★★★★☆

跑山：★★★★☆

露營：★★★★☆

毅成戶外用品首度在觀塘工業區開設分店，舖面面積中等，有齊行山、跑山及露營產品。毅成出售的品牌向來與眾不同，給山友多一些選擇，在店內會見到較少見的品牌，跑山鞋有Dynafit，行山鞋有Treksta，另外還有Salewa各類型的山鞋。

行山背囊有Tatonka、Berghaus及Montane等品牌，而跑山背囊則有Dynafit、Salewa及Ultimate Direction等。毅成的行山杖選擇多，包括受歡迎的LEKI、自家品牌Triton。此外，毅成會員購買HM20C地圖會送地圖膠袋，方便上山藝班的學生。

毅成勝在樣樣齊，有各類戶外衣物，還有攀石用品、定向裝備，亦有些水上運動產品。毅成與Wildholics在同一座工廈，一次行兩間都很方便。講山系裝備用品的全面性，毅成可說冠絕觀塘工廈。毅成另一項優勢是周一至周日皆會營業。

毅成戶外用品資料

地址：開源道55號開聯工業中心B座811

營業時間：

每日營業：11:30-20:30

+ 5

【5】觀塘行山跑山露營店介紹：Yama Camping民族風露營用品專門店

行山：★★☆☆☆

跑山：★☆☆☆☆

露營：★★★★☆

民族風露營用品的舖面較細，專注特色露營用品，較有獨特風格，坊間少見。如果想找一些別樹一格的營具，不妨上去望望。店內有Chums的精品、MSR的營具、Snowline的露營枱、Owl Camp的露營凳；背囊較少，例如有EXPED。店內還有些Montbell的戶外衣物。這間店是沒有行山鞋的，但令人驚喜的是，店內有雪櫃，有雪藏雞串賣，方便露營人士買去燒烤。

Yama Camping民族風露營用品專門店資料

地址：開源道47號凱源工業大廈10樓I室

營業時間：

周一至周五：14:00-20:00

周六：13:30-19:30

周日及公眾假期：休息

+ 6

【6】觀塘行山跑山露營店介紹：Outdoor Star

行山：★★☆☆☆

跑山：★★☆☆☆

露營：★★★★★

位於駱駝漆的Outdoor Star舖面都大，裝修佈置不錯，而且花了不少空間去展示露營凳，大概擺了十多張椅凳出來，如果打算買露營凳的朋友，建議去這一間試試坐，品牌有Helinox及Snowline。

露營產品多之外，背囊選擇亦多，包括Salomon、Black Diamond、Montbell、Montane、Gregory、Osprey、High Peak、Vaude，而行山杖亦有Black Diamond及Montbell。店內亦有一部分空間出售戶外衫褲，品牌有Montbell。

Outdoor Star資料

地址：觀塘開源道60號駱駝漆大廈3期5樓E室

營業時間：

周二至周四：11:30-19:30

周五至周日及公眾假期：11:30-20:00

周一：休息

+ 5

【7】觀塘行山跑山露營店介紹：Free Outlet

行山：★★★☆☆

跑山：★★★☆☆

露營：★☆☆☆☆

Free Outlet是一間駱駝漆的地舖，如果上去Outdoor Star，不妨順路一看。店內大約8成空間用來賣鞋，有多個品牌的運動鞋，包括行山鞋及越野跑鞋，品牌有Salomon、HOKA、New Balance、Columbia及Sketchers等。此外，店內有少量背囊，例如The North Face、Gregory、Osprey。店內沒有露營產品。

Free Outlet資料

地址：觀塘開源道62號駱駝漆大廈2座地下D1號舖

+ 3

【8】觀塘行山跑山露營店介紹：自然樂

行山：★★☆☆☆

跑山：★☆☆☆☆

露營：★★★★★

自然樂舖面大細中等，以露營產品為主，有不少Snow Peak的產品，還有Helinox及Snowline的露營枱凳。店內亦有一些背囊，以Osprey為主，還有Deuter、Lowe Alpine。店內有少量行山杖，沒有賣行山鞋。

自然樂資料

地址：成業街華成工商中心7樓13室

營業時間：

周二至周六：12:30-20:00

周日：12:30-19:00

周一：休息

+ 3

【9】觀塘行山跑山露營店介紹：Outlet Express HK 生活百貨城

行山：★☆☆☆☆

跑山：★☆☆☆☆

露營：★★★☆☆

這間不是行山露營店，而是一間有露營產品的日用品店，入面會有齊露營用的爐具、鍋具、枱凳、營釘、燈串、行山杖。不太講求品牌的朋友，如果順路的話可以上去看一看。

Outlet Express HK 生活百貨城資料

地址：觀塘成業街27號日昇中心3樓302室

營業時間：

周一至周五：10:00-19:00

周六：10:00-16:00

周日及公眾假期：休息

+ 4

【10】觀塘行山跑山露營店介紹：山水戶外活動用品

行山：★★☆☆☆

跑山：★☆☆☆☆

露營：★★★★☆

舖面不大，但露營產品幾齊，見到有Luxe的營帳、Trangia鍋具，還有一些行山杖。背囊方面，品牌有Osprey、Deuter、Lowe Alpine等。店內不見有跑山背囊，也沒有山鞋賣。山水戶外的位置稍遠，離開源道有段距離。

山水戶外活動用品資料

地址：觀塘鯉魚門道2號新城工商中心2樓6室

營業時間：

周一至周六：10:00-19:30

周日：休息

+ 2

【11】觀塘行山跑山露營店介紹：Action Panda運動用品

行山：★★★★☆

跑山：★★★★★

露營：★☆☆☆☆

Action Panda可說是觀塘區跑山用品的龍頭！山鞋品牌極多，包括HOKA、Craft、Topo、Altra、Brooks、Salomon、New Balance、On、The North Face。跑袋有Salomon、Ultimate Direction及Montbell，行山杖有LEKI、Black Diamond，另外還有Salomon、Montbell、T8及2XU等品牌的跑步服裝。如果打算添置跑山裝備，Action Panda是觀塘其中一間必逛的山店。

Action Panda運動用品資料

地址：觀塘道觀塘工業中心第二期四樓P室

營業時間：

周一至周五：12:00-21:00

周六、周日及公眾假期：12:00-19:00

+ 4

【12】觀塘行山跑山露營店介紹：3Jack Store山積戶外用品

行山：★★☆☆☆

跑山：★☆☆☆☆

露營：★★★★☆

首先，搭升降機是一門學問，部分升降機是上不到9樓的，大家在大堂要看清楚那部上到9樓。兩次到訪皆遇不上其營業時間，未有機會入店逛，翻查其網站，見到該店以露營產品為主，亦有些背囊及戶外服裝。比起其他山店，這一間營業時間較短。

3Jack Store山積戶外用品資料

地址：觀塘官塘工業中心第四期9樓A2室

營業時間：

周二至周四：15:00-20:00

周五至周六：14:00-19:00

周日至周一：休息