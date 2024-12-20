英聯賽盃｜蘇蘭基梅開二度　熱刺4：3險勝曼聯　晉級四強

英格蘭聯賽盃周四（12月19日）舉行八強賽事，熱刺在蘇蘭基（Dominic Solanke）梅開二度，以及約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）、孫興慜分別建功下，主場以4：3險勝曼聯，晉級四強。



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上半場15分鐘，蘇蘭基（Dominic Solanke）先開紀錄，助熱刺半場領先１：０。換邊後僅2分鐘，古路施夫斯基（Dejan Kulusevski）建功，助熱刺擴大領先優勢。至54分鐘，蘇蘭基在史賓斯（Djed Spence）助攻下梅開二度。

曼聯於63分鐘破蛋，替補上場的約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee），接應般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）傳球球網。至70分鐘，迪亞路查奧爾（Amad Diallo）為曼聯縮窄差距至２：３。但至88分鐘，孫興慜入球將比數改寫為4：2。於補時5分鐘，莊尼伊雲斯（Jonny Evans）在迪亞路查奧爾助攻下，為曼聯再追回一球，但未能扭轉敗局。