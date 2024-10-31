雲尼斯達萊給曼聯的情書　「無論任何崗位，我都可以留下來幫忙」

曼聯辭退領隊坦赫格，今夏回紅魔鬼輔助同鄉的雲尼斯達萊暫代帥位，球會旋即找到士砵亭教頭阿莫林為新帥，「雲佬」沒有太多表演機會，葡萄牙少帥上任前，相信只會在聯賽盃16強「一場限定」領軍。

「雲佬」回曼聯，外界曾預期是球會為坦赫格一旦離任的兩手準備，他已獲荷甲領軍經驗，有能力隨時接手掌帥。不料曼聯早已看中阿莫林，球隊再無他的位置，不少球迷對曼聯將雲佬視若敝屣感不滿，外界亦盛傳阿莫林一到雲佬便會立即離隊，可是這位曼聯一代神鋒在聯賽盃領軍大勝後重申：「無論任何崗位，都可留下幫忙」，從賽前跟球迷一席話到賽後一番言論，一再流露對紅魔鬼的熱愛。



雲尼斯達萊一再表明希望留隊。（Getty Images）

雲尼斯達萊給曼聯球迷的情書

曼聯5：2大勝李斯特城，卡斯米路、般奴費南迪斯齊齊梅開二度，加上加拿祖的入球湊成大捷。同一班球員，不一樣的賽果，焦點人物都是雲尼斯達萊。

「雲佬」賽前一封給球迷的信，真摰動人：「我肯定每個人都能想像，當我寫下這些筆記時必定感觸良多。坦赫格今年夏天將我帶回曼聯，那怕作為教練團隊一員，重返此地僅僅數月，我將會永遠感激他給我這機會，看着他離開我很傷心。」

「就算只是臨時性質，能夠帶領我深愛球會都是極大光榮。無論任何崗位，我承諾會持續付出所有，嘗試扭轉我們的命運。」

「雖然戰績不似預期，但我熱愛重返奧脫福跟球隊和職員每天一起工作的日子。今季好些時候我們可看見球隊的潛力，即使他出現得不夠頻密。現在是時候讓球會內每一個人一起合作，付出所有，我們仍有時間在今個球季翻身。」

曼聯在聯賽盃 16強5：2擊敗李斯特城。（路透社）

領軍大勝後重申願留隊幫忙

從蘇斯克查到雲尼斯達萊，一再證明曼聯名宿的感染力絕對不能少看。雲佬一席話團結球迷、球員和球隊上下，奧脫福73470球迷入場觀看這場聯賽盃賽事，座無虛席，氣氛一流。球員似乎亦重拾動力，一場大勝後士氣大振，雲佬激情慶祝過後，右手按向胸口，柔情宣告心之所在。

當外界盛傳阿莫林一到埗他便會離隊，雲佬賽後重申渴望留隊：「我以助手身份來這裏希望幫助球會，如今這角色，只要有需要我會一直留下來幫手。」他感言，「我來這裏，就是要幫助球會建立未來，這是我來這裏的目的」，因此「將來無論任何崗位」，他都樂意接受。賽前到賽後，雲佬一再用言語和行動書寫一篇給曼聯的情書。

首度公開談及坦赫格離隊

他同時自坦赫格被辭退後首度公開提及對方，「回到昨日（周二），坦赫格離任後首度跟球員相聚和訓練，當然是悲傷的一天，百感交集。」

「他是邀請我重回這裏工作的人，我們首次交談已感到對這球會的熱情和愛護，這是看着他離隊令我如此傷感的原因。」雲佬在球圈打滾多年，當然明白現實一面，「即使如此，足球和生命仍在繼續，我知道今天75000人在這裏等待我們，上千萬人在家中屏幕或電台收看，球員必須作出改變。」

「我們嘗試啟動球員身上按鈕，嘗試注入正確心態，在今天發揮出來，為球迷付出所有。」結果同一班球員，差不多的戰術，發揮較近仗順暢，就算表現不是立即大有改善，去仗白白浪費的入球機會和浪射，稍為肉緊一點，把握力提升，入球和中框率改進不少，23次射門，9次中框，攻入5球。

當然曼聯復興長路漫漫，前路依然茫無頭緒，至少雲佬展現了一種態度，他跟蘇斯克查一樣，向世人展示還有人是真心熱愛和希望幫助曼聯重振雄風，在似乎尚未見盡頭的長長黑暗隧道之中，帶來一點點光。