英聯賽盃8強｜利物浦出大冧把小將仍挫修咸頓　阿仙奴險勝水晶宮

利物浦憑達雲紐尼斯（Darwin Nunez）及哈維艾利洛（Harvey Elliott）上半場各入一球，在英格蘭聯賽盃8強作客以2：1擊敗修咸頓晉級。

紐尼斯近期陷入球荒，自11月10日聯賽對阿士東維拉一役後，之後8場各項賽事都未能取得「士哥」，被修咸頓球迷用歌聲嘲笑。今仗率先破門後，他便以食指放在嘴前做個「收聲」的動作還擊敵對球迷。人



17歲的尼奧利今仗任正選左中場，球衣號碼為98號。（Getty Images）

利物浦大冧把17歲小將表現出色 遠藤航串演中堅

「紅軍」主帥史諾（Arne Slot）因累積黃牌，今仗只能在觀眾席督師。為輪換陣容，利物浦今仗派出兩位「大冧把」小將：17歲的尼奧利（Trey Nyoni）正選上陣踢左中場，他的球衣號碼為98號；22歲的摩頓（Tyler Morton）踢中場中，他的球衣號碼為80號，還有62號的後備門將基利靴再獲正選。

日本中場遠藤航今仗更客串改踢中堅，夥拍78號的21歲小將昆沙扼守後防中路。如此中後場陣容，利物浦難言滴水不漏，但作客這支英超榜末球隊，無論在攻勢、射門次數、控球率以至傳球及成功率都佔上風，控球更達接近7：3之比。主帥史諾相當看中的尼奧利表現出色，遠藤航改踢中堅的演出也大受讚賞。

紐尼斯入球後以食指放在嘴前做個「收聲」的動作，還擊敵對球迷。（Getty Images）

紐尼斯入球還擊修咸頓球迷

阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）24分鐘突破對手前場逼搶，送出長傳後修咸頓後衛解圍失誤，令紐尼斯獲單刀機會。這位烏拉圭前鋒冷靜控定後起腳破網，為利物浦先開紀錄。

由於陷入球荒，早前比賽又頻頻失機，修咸頓球迷向紐尼斯高唱「s*** 卡路爾（Andy Carroll）」，嘲笑他像當年曾效力紅軍的高大中鋒卡路爾一樣，門前表現令人失望。這並非紐尼斯第一次被對方球迷如此對待，他入球後隨即以食指放在嘴前做個「收聲」的動作還擊修咸頓球迷。

史諾笑稱在看台督師，比在場邊更窩心，但希望只有這一次。（Getty Images）

史諾看台督師：「希望只有這一次」

8分鐘後，哈維艾利洛（Harvey Elliott）接應加普（Cody Gakpo）妙傳，禁區內射成2：0。換邊後，修咸頓由金馬倫艾治亞（Cameron Archer）在59分鐘追回一球，之後雙方再無入球，利物浦作客以2：1擊敗修咸頓晉級4強。

球隊贏波晉級，史諾賽後被問到在觀眾席「睇波」有何感想時，以一貫幽默風格回答：「很好，（球迷）讓我感覺相較在場邊督師時更窩心。不過希望只有這一次。」

這位荷蘭主帥稱讚今仗串演中堅的遠藤航表現出色，以及今仗數名正選上陣的青訓小將：「很高興看到他們展示出能輕鬆勝任英超水平比賽的能力，對他們來說更重要的是，光是這樣還不足夠，他們必須和沙拿、雲迪積克這些球員競爭。必須要夠出色才能為利物浦效力，他們今天證明有能力在英超效力，這是肯定的。」

利物浦半力出擊小勝修咸頓晉四強。（Getty Images）

另外兩場8強賽事，紐卡素憑東拿利梅開二度以3：1擊敗賓福特，阿仙奴則憑今季表現低迷的加比爾捷西斯大演帽子戲法，以3：2險勝水晶宮。

餘下的熱刺對曼聯焦點一戰，則會在香港時間周四（19日）深夜4時上演。