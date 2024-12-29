2024回顧｜張家朗江旻憓何詩蓓締歷史　給我們快樂的還有他和她

對香港人來說，2024年是快樂的——

因為「Big 3」張家朗、江旻憓與何詩蓓帶給我們美麗的巴黎盛夏；因為劉慕裳、吳安儀即使非奧運項目仍努力不懈，榮登「世一」；因為一眾長跑運動員在年末發力，齊齊打破個人最佳成績甚至香港紀錄。



2024大事回顧｜張家朗前無古人

如果張家朗三年前在東京奧運奪金是一鳴驚人，一千多日之後來到巴黎，他的表現絕對是統治級。

香港人還記得2024年7月29日嗎？張家朗由初賽一路過關斬將，到了深夜（30日凌晨），決賽面對意大利「黑馬」馬奇（Filippo Macchi），由落後12：14追到14：14，原來比賽此時才真正開始，最後一劍打足3次，從振臂歡呼到屏息靜氣、再由振臂歡呼到屏息靜氣，最終拋開面罩與教練相擁慶祝的是張家朗，高舉兩隻手指寓意奧運雙金一幕，成為2024年香港人最快樂一幕。

最後一提，除了奧運金牌，張家朗今年還成為季度世界排名第一，亦贏了男子花劍大師賽都靈站和上海站金牌。

成王敗寇。（路透社）

張家朗2024年金牌一覽

2024年2月 花劍大獎賽都靈站 男子花劍個人

2024年5月 花劍世界盃香港站 男人花劍團體

2024年5月 花劍大獎賽上海站 男子花劍個人

2024年7月 巴黎奧運 男子花劍個人



張家朗締造連續兩屆奧運的雙金歷史。（FIE Facebook）

2024大事回顧｜江旻憓統治女重

膝頭傻了，但鬥志不傻。江旻憓三戰奧運，中間經歷左右膝頭先後斷韌帶，但她仍堅持過來，來到巴黎，早在2018/19賽季已登上季度世界排名第一的她，終於一圓奧運金牌夢。

張家朗的奪金過程曲折離奇，江旻憓其實同樣驚險。決賽面對東道主瑪露比頓（Auriane Mallo-Breton），江一度落後1：7，但她一劍一劍追，追至12：12，真正「決一劍」，勝利一刻，她流下喜悅的淚水：「三年前我話我永遠唔會輸咗喊，因為我要贏咗先喊，所以我宜家要喊晒出嚟。」

她曾形容一對「傷膝」是「膝頭傻了」，但她的鬥志、決心和戰意，從沒一刻傻過。或許她在巴黎奧運後的路途與言論充滿爭議，但她一張充滿世一和金牌的劍擊成績表，無論從哪個角度看，都是毫無爭議的。

今夏在巴黎奪金後，江旻憓喜極而泣。（袁志浩攝）

江旻憓2024年金牌一覽



2024年2月 重劍大獎賽多哈站 女子重劍個人

2024年2月 重劍大獎賽巴塞隆拿站 女子重劍個人

2024年5月 重劍世界盃阿聯酋站 女子重劍個人

2024年7月 巴黎奧運 女子重劍個人



江旻憓在頒獎台與其他獎牌得主擁抱。（袁志浩攝）

2024大事回顧｜何詩蓓繼續橫掃

要數何詩蓓於2024年贏得的國際大賽獎牌，由長池世錦賽到短池世錦賽，還有世界盃、環地中海賽、巴黎奧運……是合共19金5銀5銅。

其中她在短池世錦賽200米自由泳三連霸，巴黎奧運惡鬥來自澳洲、瑞典、美國的勁敵，最終勇奪100米自由泳和200米自由泳銅牌，何詩蓓用實力告訴我們：世界競爭不斷，壓力永遠存在，只有專注、堅持和果敢，方能成就更好的自己。

特別一提，今年的短池世界盃新加坡站，何詩蓓穿上熊貓裝出場，震撼整個游泳館，大人細路同樣開心。原來一向優雅的何詩蓓，也有逗趣的一面。

這一幕，對何詩蓓來說畢生難忘。（路透社）

何詩蓓2024年金牌一覽

2024年2月 香港短池分齡錦標賽 100米蛙泳

2024年2月 世界泳聯長池世界錦標賽 200米自由泳

2024年4月 TYR PRO SWIM SERIES 100米自由泳

2024年4月 TYR PRO SWIM SERIES 200米自由泳

2024年5月 香港長池游泳邀請計時賽 800米自由泳

2024年5月 環地中海游泳賽法國站 100米蛙泳

2024年5月 環地中海游泳賽法國站 200米自由泳

2024年5月 環地中海游泳賽法國站 100米自由泳

2024年5月 環地中海游泳賽巴塞隆拿站 100米自由泳

2024年5月 環地中海游泳賽巴塞隆拿站 200米自由泳

2024年6月 環地中海游泳賽摩納哥站 200米自由泳

2024年6月 環地中海游泳賽摩納哥站 100米自由泳

2024年6月 羅馬Sette colli游泳賽 200米自由泳

2024年10月 世界泳聯世界盃上海站 200米自由泳

2024年10月 世界泳聯世界盃上海站 100米自由泳

2024年10月 世界泳聯世界盃仁川站 200米自由泳

2024年10月 世界泳聯世界盃仁川站 100米自由泳

2024年10月 世界泳聯世界盃新加坡站 200米自由泳

2024年12月 世界泳聯短池世界錦標賽 200米自由泳



原來何詩蓓也有逗趣一面。（IG：siobhanhaughey01）

2024大事回顧｜劉慕裳榮登世一

三年前東京奧運，劉慕裳用一面銅牌令香港人見識到，空手道「形」是力與美的藝術。

雖然空手道於奧運只是一屆限定，但香港的空手道運動員並未因此而停步，劉慕裳連續兩屆勇奪亞洲冠軍，更一圓夢想登上世界第一寶座。

除了劉慕裳，三年前與奧運資格擦身而過的黃卓莉，也奪得女子68公斤級組手金牌，令香港再多一位空手道亞洲冠軍。

（劉慕裳Instagram截圖）

2024大事回顧｜陳浩源光榮告別

巴黎殘奧是輪椅羽毛球好手陳浩源職業生涯最後一場國際賽，獎牌由東京的銅牌變成巴黎的銀牌，沒有金牌遺憾嗎？

「呢幾年多咗掙扎，好多傷痛，懷疑過自己，結果發揮仲好過上屆，為自己感到驕傲。」陳浩源說。

奧運後，陳浩源繼續馬不停蹄，先考獲國際羽聯一級教練牌，具兼教健全與傷殘羽毛球資格，再推出自傳《二輪人生》，繼續把堅毅精神發揚光大。

陳浩源。（資料圖片）

2024大事回顧｜何宛淇深情一吻

回想八年前首度征戰殘奧，硬地滾球女將八強出局後，乘坐巴士返回選手村途中哭成淚人，她的丈夫李榮傑一邊安慰，一邊許下承諾，「哭完要重新出發，這條路注定不易行，我應承你，我會帶你上頒獎台」。

五年後東京奧運，何宛淇的獎牌夢再次落空，失望之時，還是丈夫一句「唔緊要，我會繼續陪你打到攞獎牌為止」。結果，何宛淇在今夏的巴黎殘奧帶走兩面金牌，兩人留下甜蜜無比的「世紀一吻」，是今屆殘奧「名場面」，也是兩個人之間的承諾。

何宛淇與丈夫李榮傑。（資料圖片；楊宇翹攝）

2024大事回顧｜吳安儀再奪世冠

哪怕桌球因為非奧運和亞運項目而降格到體院B級精英項目的命運勢難改寫，但吳安儀今年仍然用世界冠軍告訴香港人：香港桌球運動員，從來都是拿A的高材生。

吳安儀。（資料圖片；李澤彤攝）

2024大事回顧｜黃澤林美網首勝

網球大滿貫對香港體壇來說，的確很遙遠。

漫漫長路上，黃澤林選擇踽踽獨行。來到2024年，他成為香港歷來首個在大滿貫成年組贏波的球手，外圍賽次圈是中途站，不是終點。

黃澤林慶祝勝利。（蘇煒然攝）

2024大事回顧｜氣袋齊破港績

一眾長跑運動員為2024年底的香港體壇增添話題，首選莫過於林穎璋於12月1日以2小時15分31秒打破男子馬拉松香港紀錄，但14日後，原紀錄保持者黃尹雋跑出2小時15分16秒，取回香港紀錄保持者寶座，賽後於社交網站發限時動態，以一句「惡性競爭」回應林穎璋對於失卻港績的「良性競爭論」，成為香港跑界熱話。

除了「黃林之爭」，其他跑手也紛紛跑出個人最佳：羅映潮跑出35分34秒（10公里）及1小時15分42秒（半馬）、謝俊賢跑出30分00.65秒兼破香港紀錄（1萬米）、陳偉聰跑出14分35.37秒兼破香港紀錄（5000米）、黃啟樂跑出15分11.99秒（5000米）。