桌球｜吳安儀再揚威蒙古　IBSF世界6個紅球賽反勝隊友房薇薇封后

香港「四眼Cue后」吳安儀再度揚威蒙古，繼上星期贏得IBSF蒙古世界盃冠軍，緊接轉戰IBSF世界6個紅球賽，與隊友房薇薇包辦女子組決賽，結果安儀反勝隊友封后。



吳安儀上星期贏得IBSF蒙古世界盃冠軍，這名香港「四眼Cue后」繼續留在烏蘭巴托，轉戰IBSF世界6個紅球賽，先後擊敗中國及印度球手，決賽與隊友房薇薇爭冠軍。

吳安儀先下一城，其後房薇薇連贏三局，安儀在7局4勝的賽事中陷入劣勢，但她未有自亂陣腳，先以71：0扳回一城，第六局在落後19度下清檯，追成3：3平手。決勝局，房薇薇曾領先24：0，惜打失藍波，吳安儀沒有錯過反擊的機會，一口氣清檯，以37：24反勝隊友，相隔6年再度贏得這個賽事的冠軍，連續兩周揚威蒙古。