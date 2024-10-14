桌球明年4月前勢降格　吳安儀專注賽事　桌總主席：已做好本份

中國香港桌球總會今日（14日）舉行聚會，表揚運動員今年的佳績。桌球項目在明年4月前即將在香港體育學院「降級」，由A級精英項目變為B級精英項目，如今只剩下不足半年，吳安儀坦言已把大限拋諸腦後；桌總主席羅永聰表示現時可以做的不多，但強調並非「躺平」。



桌總今日舉辦聚會，表揚一眾今年奪得佳績的香港運動員。（趙子晉攝）

桌球並非奧運項目，且自2010年廣州亞運後被踢出亞運競賽項目，香港桌球因而在2010年至2030年內，未能最少參與3屆亞運或奧運，按照「精英體育資助制度」，將被政府從「A級」降格至「B級」精英項目，並於去年實行，但在疫情及杭州亞運延期下，當局決定對體院精英項目評核限期推遲兩年，令桌球得以「續命」至2025年3月31日。

距離被降級的大限餘下約半年，香港桌球總會今日舉行聚會，表揚一眾在2024年創下佳績的香港運動員，桌球港隊今年在不同組別贏得8個冠軍，當中吳安儀摘下當中5冠，這名「四眼Cue后」今日亦現身聚會。

吳安儀今年奪得5個冠軍。（趙子晉攝）

上周在澳洲公開賽奪得亞軍回港的吳安儀，近期比賽頻頻，早前先後在美國與蒙古奪冠，她坦言今年成績不俗，全靠心態與以往不同：「今年表現比前兩年好，以往出戰時常記掛自己的排名，反而換個心態，嘗試爭取排名去重奪（男子）職業賽的資格，加上頻密賽程下能夠保持狀態，這個正面心態令我今年發揮更好。」

吳安儀曾在今年傑出運動員頒獎禮公開為桌球發聲，希望有關方面扭轉桌球的命運。相隔半年，安儀苦笑地說：「這個（降格）問題無論如何都存在，所以沒有多想了，做好運動員本份就好。」安儀最近將集中力放在比賽中，力爭好表現，希望再奪職業賽資格。

上月在IBSF世界6個紅球錦標賽打入決賽的房薇薇坦言，若桌球被降級的話，不少全職桌球手需要為生計另覓工作，必定影響球手們的表現。

房薇薇（左）坦言若降格B級對不少運動員有影響。（趙子晉攝）

中國香港桌球總會主席羅永聰表示，如若一切不變的話，桌球即將在明年4月前降格至精英B級項目，他直言如今可以做的不多，但強調並非「躺平」，「之前曾經向政府反映過，但政府方面一直未有回覆，我們如今可做的不多，只可以靠運動員繼續爭取佳績，證明我們在有資源下可以有成績，我認為我們已做足本份，加上過往舉辦過的桌球賽，同時有球迷的支持，證明桌球在香港依然有價值。」羅永聰強調，香港桌球由80年代發展至今，人才輩出，成績依然，若然失去體院支持的話，或在數年內便式微。

另外，羅永聰透露明年3月在啟德體育園舉辦「香港格蘭披治世界桌球大獎賽」，邀請世界頭32名球手來港競逐，羅永聰表示世界桌球總會（World Snooker Tour，簡稱WST）多次希望在香港舉辦排名賽，如今桌總與贊助商公司合作，該公司過往曾在中國舉辦賽事，WST方面對這個組合甚有信心，詳情留待WST方面公布。