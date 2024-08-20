美網｜黃澤林首度大滿貫成年組贏波　反勝智利球手闖外圍賽次圈

香港網球手黃澤林（Coleman）在香港時間今（20日）早於美國網球公開賽外圍賽男單首圈面對智利的加連（Christian Garin）。激戰超過兩小時，黃澤林以盤數2：1反勝加連，生涯首次在大滿貫成年組贏波，躋身外圍賽次圈，寫下香港網球歷史的新一頁。

在首盤，加連先贏6：4，但黃澤林鬥志頑強，第二盤平分秋色，戰至決勝局，贏細分7：4追平盤數1：1。在第三盤，勝利的天秤傾向黃澤林的一邊，他的發揮亦在加連之上，贏6：3取勝。



黃澤林參加美網男單外圍賽首圈，面對加連。（Now TV片段截圖）

今次是20歲的黃澤林第三次出戰大滿貫成年組賽事，之前兩次都在外圍賽首圈止步。在5月的法網外圍賽首圈，黃澤林以5：7及2：6不敵美國球手傑臣（Patrick Kypson）；在7月的溫網外圍賽首圈，黃澤林以4：6及4：6負美國球手施維達（Trevor Svajda）止步。

黃澤林之前參加法網及溫網外圍賽，未能突破首圈。（Instagram）

目前ATP男單世界排名153位的黃澤林首度參加美網成年組男單賽事，由外圍賽首圈打起，先面對排116位的加連。28歲的加連近年曾4次打入美網正賽次圈，而他的大滿貫最佳成績是2022年的溫網八強。

在第一盤，加連成功打破黃澤林的發球局，黃澤林雖有一次破發機會，但未能把握，最終加連保住所有發球局，以6：4先拔頭籌。在第二盤，黃澤林改善了接發球的表現，而且第一發得分率有72%。黃澤林全場開出9次ACES波，其中在第二盤開出4球。兩人在第二盤各破對方兩個發球局，打到決勝局，黃澤林贏細分7：4，追平盤數1：1。

黃澤林在今場美網外圍賽首圈先落後，再連贏兩盤反勝。（Now TV片段截圖）

黃澤林以前打四大滿貫青年組，以美網發揮最佳，他在2021年贏過美網青年組男雙冠軍，到2022年曾打入美網青年組男單準決賽。自7月中開始，他一直在美國作賽，準備屬硬地賽事的美網，他8月初在ATP挑戰賽林肯站打入決賽，獲得亞軍。這名港將的世界排名不斷創新高，去年8月他仍排在500名之外，一年後的今天已上升到生涯新高的153名。

在第三盤，加連的發球威力下降，單盤錄得兩次雙錯誤，相反黃澤林愈戰愈勇，第一發及第二發的得分率皆在加連之上。黃澤林更加3次打破加連發球局，而加連只破到1次。最後，黃澤林以6：3贏出第三盤，以盤數2：1反勝加連晉級，首次打入大滿貫外圍賽次圈。黃澤林這場比賽打了2小時17分鐘。

當加連打出界，黃澤林贏得致勝一分，他興奮得扔下球拍，振臂慶祝。（Now TV片段截圖）

贏波後，黃澤林向觀眾揮手致謝。（Now TV片段截圖）

接下來，黃澤林會在外圍賽次圈面對中華台北球手許育修。25歲的許育修目前世界排名186位，上圈以4：6、6：4及7：5反勝德國球手莫歷卡（Rudolf Molleker）。

外圍賽設3圈，黃澤林若要歷史性打入美網男單正網，還要贏多兩場比賽。