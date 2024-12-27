英超｜曼聯作客兩球負狼隊吞三連敗　一周內兩度被角球直接射破

今年聖誕節，曼聯不快樂。拆禮物日深夜的英超「聖誕快車」，曼聯作客兩球不敵狼隊，各項賽事吞下三連敗。

上星期英格蘭聯賽盃八強遭熱刺淘汰，當時孫興慜角球直入，技驚四座，豈料一星期後曼聯換上由奧拿拿把關，再以相同方式失守。



英聯盃｜孫興慜角球直入技驚四座 熱刺挫曼聯入4強將鬥利物浦

近期吞兩連敗的曼聯，聖誕快車賽期作客剛換帥的狼隊。換邊初段，曼聯隊長般奴費南迪斯被搶去皮球後，嘗試爭回控球，然後踩中狼隊的施美度，球證出示第二面黃牌，般奴今季第三度被逐，同時扭轉今場的形勢。般奴被逐後，曼聯立即失守，幸好拿臣（Jørgen Strand Larsen）被判越位在先。

般奴費南迪斯今季第三度領紅被逐。（路透社）

曼聯近期不時在防守角球時失守，今仗再次出事，狼隊由根夏（Matheus Cunha）開出角球，曼聯門將奧拿拿嘗試撲救時，稍為被狼隊球員阻擋，皮球直飛入網。曼聯一星期內兩度被角球直接射入，上星期聯賽盃八強對熱刺時，孫興慜角球建功，當時由二號門將比恩迪把關，今仗換上奧拿拿，結局亦是一樣。

根夏開出角球，曼聯再度被角球直接射破。（路透社）

狼隊2：0擊敗曼聯。（Getty Images）

曼聯積極反撲，一直未能追平，後防差點再度失守，狼隊前鋒拿臣烏龍球梅開二度。直至完場前，加拿祖前場被搶去皮球，狼隊即打反擊，二打一面對奧拿拿，根夏無私橫傳予黃喜燦「埋齋」，曼聯以兩球淨負狼隊，亦是今季第8場聯賽敗仗。

曼聯吞下三連敗。（Getty Images）

奧拿拿在撲救角球時，遭兩名狼隊球員前後夾擊，曼聯主帥阿莫林難免有點不忿，「奧拿拿的前、後方都有狼隊球員，你看到他們根本沒有在意皮球的落點，當他跳起時，只要有接觸都已經改變門將的判斷，但我們不執着在這一點，我們在十人應戰時依然奮戰，並曾經相當接近追和。」

即使阿莫林接掌後，曼聯戰績繼續飄忽，這名葡萄牙少帥坦言改變需要時間，「我來了一段時間，其實剛訓練他們不久，始終徹底改變思維方式，無論球員或教練團隊也需要時間。這是一段艱難的時刻，我們要繼續相信、繼續努力。」

阿莫林坦言改變曼聯風格需要時間。（路透社）

為狼隊攻入首球的根夏，角球直接攻門是早有預謀，「我當時是特意攻門的，我在訓練時有練習過」。接掌狼隊兩場全勝的域陀佩雷拉（Vitor Pereira）直言般奴被逐為球賽帶來變化，「但我更喜歡在11人對11人的情況下贏波」。