英超︱曼城近兩個月分數排包尾　車路士榜首　曼聯重回「上半版」

曼城近期表現到底有多差？看看積分榜，17戰27分排第7位，與第4位的諾定咸森林只差4分，似乎又未算太差。可是假如將數據稍為整理一下，畫面便完全不一樣——由 11月起的近8輪英超賽事成績計算，曼城只得4分，較聯賽榜包尾的修咸頓更差。



曼城近8場聯賽只獲1勝。（英超官網）

近8場英超只得4分 較榜尾修咸頓更差

曼城與哥迪奧拿自今年11月起，彷彿被下咀咒一樣，由11月2日作客1：2不敵般尼茅夫開始，作客白禮頓以相同比數又輸一場，回到主場更以0：4大敗予熱刺，繼而作客0：2負利物浦，吃下哥帥領軍以來首度4連敗。

即使迪布尼復任正選領軍3：0擊敗森林，但隨即又打回原形，作客水晶宮兩度落後，力追下仍只能2：2迫和對手搶回1分。曼徹斯特打呲更在主場失威，領先一球下末段被曼聯連入兩球反勝，聖誕前作客維拉以1：2敗陣後，近8仗聯賽只獲1勝1和，6場敗陣，合共僅得4分，就連至今只得6分長排榜尾的修咸頓，近8仗也有5分進帳，可見曼城狀態如何低迷。

曼城在英超已跌至第七位。（Getty Images）

曼城11月起英超戰績（1勝1和6負）

02/11 1：2 負 般尼茅夫

10/11 1：2 負 白禮頓

24/11 0：4 負 熱刺

02/12 0：2負 利物浦

05/12 3：0 勝 諾定咸森林

07/12 2：2 和 水晶宮

16/12 1：2 負 曼聯

21/12 1：2 負 阿士東維拉



車路士近況大勇。（Getty Images）

車路士狀態最佳 一因素不利爭標

同一時段，狀態最好的一隊是車路士，近8仗5勝3和得18分，追至跟榜首的利物浦相差4分。主帥馬列斯卡曾強調球隊今季「未夠班」爭冠，到底是謙虛還是事實尚待時日證明，藍軍最大不利因素在於今季面對傳統Big 6球隊戰績較差，首循環負曼城、利物浦，和曼聯、阿仙奴，只能在熱刺身上全取3分，上半季在Big 6身上只得5分。

11月起計英超積分榜。（01美術製圖）

利物浦失分最少 般尼茅夫成最大驚喜

若計失分最少，榜首的利物浦7戰已累積17分，紅軍因作客愛華頓一仗因天氣問題改期，較其他球隊少踢一場。

同時段最大驚喜的球隊首推般尼茅夫，這間小球會在踢而優則教的伊拉奧拿領軍下愈戰愈勇，近8仗不止取得5勝1和佳績，同時段僅次車路士和利物浦，而且期內先後擊敗曼城、車路士及曼聯，3：0勝紅魔一仗更是在對方主場奧脫福獲得。般茅的佳績絕非僥倖，事實上他們在10月亦曾2：0擊敗另一有力爭標的強隊阿仙奴。經過近兩個月的衝刺，般尼茅夫一口氣由下半版，升上目前的第五位，勇態如能持續，可望爭奪來季歐洲賽席位。

般尼茅夫在伊拉奧拿領軍下愈戰愈勇，包括作客奧脫福技術擊倒曼聯。（Getty Images）

曼聯重回「上半版」 維拉頹勢拍得住曼城

最受球迷關注的曼聯又如何呢？紅魔在這個時段剛好易帥，坦赫格10月尾被炒，雲尼斯達萊暫代帥印，領紅魔在英超1：1賽和車路士、3：0挫李斯特城；新帥阿莫林11月11日上任，曼聯在之後6場聯賽只得2勝1和3負，不見得較坦赫格年代有改善。不得不提的是，葡萄牙少帥改用後防踢3中堅的3-4-2-1陣式，球隊需時適應，內部改革亦需要時間實踐。

即使曼聯在英超的得分能力，易帥後暫未提升，也許受惠部分對手同陷頹勢，紅魔近8仗所得的11分，足以令他們在這時段躋身第8位，重回「上半版」。當然這個近8場數據砌成的積分榜，只是為觀察各隊近態的一個參考，回到現實，坦赫格離任時，曼聯在聯賽榜排第14位，現在他們以22分排第13位，距離第4位的森林落後9分。

艾馬利領軍下今季英超、歐聯雙線出擊的維拉，10月下旬開始表現失準，聯賽一度連續5場未勝，與曼城組成一對「難兄難弟」。幸好近期見回勇跡象，近4仗聯賽贏回3場，包括上輪擊敗曼城，惟近8仗只得10分，已是艾馬利接掌維拉後罕有的一段低迷時期。

曼城戰績持續不振，領隊哥迪奧拿非常頭痕。（Getty Images）

曼城快車期有望反彈 1月或更難捱

對曼城一個利好消息是，他們在聖誕新年快車期的對手較弱，未來三仗很大機會贏波「反底」——拆禮物口主場對手是愛華頓，3日後作客李斯特城，1月4日回師主場對韋斯咸，3支對手皆為需要護級的弱隊。之後一仗足總盃對手沙福城，更是英乙的護級球隊。

可是一月下旬開始又要面對「惡啃」賽程，英超、歐聯連場硬仗，或許到時才是對曼城和哥迪奧拿在今季的最大考驗，哥帥甚至已打定「開口牌」，聲稱來季或有機會錯失歐聯參賽資格。

曼城未來兩個月賽程：

26/12 英超 主場 對 愛華頓

29/12 英超 作客 對 李斯特城

04/01 英超 主場 對 韋斯咸

12/01 足總盃 主場 對 沙福城（英乙）

15/01 英超 作客 對 賓福特

20/01 英超 作客 對 葉士域治

23/01 歐聯 作客 對 巴黎聖日耳門

26/01 英超 主場 對 車路士

30/01 歐聯 主場 對 布魯日

03/02 英超 作客 對 阿仙奴

15/02 英超 主場 對 紐卡素

24/02 英超 主場 對 利物浦

26/02 英超 作客 對 熱刺

