C朗零下廿度竟浸冰水　帶5孩到芬蘭聖誕老人村賀佳節︱足球熱話

C朗拿度年屆39仍能身為全球最高人工足球員，過聖誕節的方式也要與眾不同——與伴侶佐真娜帶同5個孩子浩浩蕩蕩前往芬蘭到聖誕老人村，更在入住的度假屋前浸冰水，當時室外攝氏零下20度。

在氣候和暖的葡萄牙馬德拉群島出生和成長，C朗彷如化身西伯利亞人，成為冬天的冠軍。



C朗零下廿度浸冰水。（IG）

C朗與佐真娜為了讓他5個孩子擁有特別聖誕體驗，趁假期帶齊全家人前往芬蘭拉普蘭（Lapland）區度假。他在個人YouTube頻道分享一條10分鐘的影片，記錄孩子們到聖誕老人家中聽對方說故事、一起唱歌跳舞及製作聖誕曲奇的片段，並在片末祝福支持者聖誕快樂。

比起與家人共聚的溫馨時光，熱愛挑戰的C朗在假期依然不忘新鮮刺激的活動，他在Instagram分享一條短片，只身穿泳褲的他竟在寒冬中室外浸冰水。

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C朗步出屋外時，不禁冷得搓手呵氣，繼而看向鏡頭說：「各位，看看這個體驗——冰冷，零下20度。現在，在我面前（指向屋前的長方型水池），冰冷的、零下2度。我將會去試一試。」 鏡頭一擺，原來他長子小C朗也走到屋外，見證爸爸的新挑戰，不過他穿上厚厚大衣，完全無意陪C朗落水。

冬天到戶外浸冰水，是部分居住在寒冷地區的人鍛煉身體和保持健康的一種極端方式，最常聽到的是來自俄羅斯西伯利亞地區。C朗明明來自氣候和暖的葡萄牙，竟然彷彿完全不怕冷，他從容地由水池的梯子一步步走下，緩緩步入零下2度的冰水池，C朗很快已將整個人浸入水中，全程輕鬆自若。

C朗足足浸了一分鐘才步出冷水池，他上載影片時附上一句：「只是有點凍」（It's just a little cold），獲支持者和網民大讚，有人說C朗令浸冰水變得「看來很容易」，也有人說：「連冷顫也沒打一個，你是人類嗎？」

事實上C朗可能對浸冰水或至少浸冷水沒太大感覺，他為幫助運動後身體恢復，早已在家中設置先進儀器，讓他在賽後浸冷水。他曾分享與小C朗一起浸凍水的影片，當時年紀尚小的小C朗一臉不情願，不過顯然C朗至今仍對挑戰凍水樂此不疲，今次在芬蘭成功浸冰水，冬天的冠軍非他莫屬！