英超｜曼城頹勢未止僅和愛華頓　夏蘭特射失12碼信心跌至谷底

英超聖誕快車開動，「拆禮物日」（Boxing Day）先有曼城主場鬥愛華頓打頭陣。曼城踏入11月僅一勝，碰上近期連連在阿仙奴及車路士身上搶份的愛華頓，力爭終止頹勢。

結果事與願違，僅以1：1逼和客軍，反而愛華頓連續3仗面對阿仙奴、車路士及曼城均能逼和對守，大打士氣波。



戰至14分鐘，謝利美杜古左路突破傳中，貝拿度施華接應射門省中對方守衛班夫韋迪出腳改變方向，收死愛華頓門將比克福特，曼城領先1：0。32分鐘，貝拿度施華乘對方失誤截得皮球施射「大撻」，未能增添紀錄。

貝拿度施華為曼城先開紀錄。（路透社）

至36分鐘，愛華頓藉曼城沙雲奴傳球失誤，杜哥尼一腳斜線長傳入禁區，伊利文尼戴耶右腳先控定再用右腳面抽入，客軍追成1：1，半場雙方以此比數返回更衣室。

伊利文尼戴耶助愛華頓追成1：1。（路透社）

換邊後6分鐘，曼城沙雲奴殺入禁區遭米高蘭高踢中，球證判處極刑，夏蘭特主射12碼欠角度被比克福特撲出不遠，加華度爾將皮球頂回給夏蘭特再頂入網，但被球證判越位，曼城再一次大好機會未能再添紀錄。

夏蘭特主射12碼角度太正，被比克福特救出。（路透社）

曼城其後破關乏力，至74分鐘換入奇雲迪布尼加強攻力，4分鐘後曼城沙雲奴傳中入禁區，夏蘭特小禁區邊起跳竟非直接攻門，而是意圖橫傳隊友，似乎近期未能入球致信心盡失。最終曼城與愛華頓只能1：1打和，踏入11月後仍然僅得一勝。

曼城教頭哥迪奧拿眼見球隊連12碼也不入，只能抱頭仰天長嘆。（路透社）

曼城正選陣容：

18 史提芬奧迪加

6 尼敦阿基、25 文路爾艾簡治、24 加華度爾、82 歷高利維斯

8 高華錫、11 謝利美杜古、20 貝拿度施華、26 沙雲奴、47 菲爾科頓

9 艾寧夏蘭特



愛華頓正選陣容：

1 比克福特

6 達高斯基、19 米高蘭高、23 史密斯高文、32 班夫韋迪

8 奧利爾文加拉、16 杜哥利、27 伊祖沙古爾

9 卡維特利雲、10 伊利文尼戴耶、11 積夏里遜

