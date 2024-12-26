英超｜曼城頹勢未止僅和愛華頓 夏蘭特射失12碼信心跌至谷底
撰文：陳智深
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英超聖誕快車開動，「拆禮物日」（Boxing Day）先有曼城主場鬥愛華頓打頭陣。曼城踏入11月僅一勝，碰上近期連連在阿仙奴及車路士身上搶份的愛華頓，力爭終止頹勢。
結果事與願違，僅以1：1逼和客軍，反而愛華頓連續3仗面對阿仙奴、車路士及曼城均能逼和對守，大打士氣波。
戰至14分鐘，謝利美杜古左路突破傳中，貝拿度施華接應射門省中對方守衛班夫韋迪出腳改變方向，收死愛華頓門將比克福特，曼城領先1：0。32分鐘，貝拿度施華乘對方失誤截得皮球施射「大撻」，未能增添紀錄。
至36分鐘，愛華頓藉曼城沙雲奴傳球失誤，杜哥尼一腳斜線長傳入禁區，伊利文尼戴耶右腳先控定再用右腳面抽入，客軍追成1：1，半場雙方以此比數返回更衣室。
換邊後6分鐘，曼城沙雲奴殺入禁區遭米高蘭高踢中，球證判處極刑，夏蘭特主射12碼欠角度被比克福特撲出不遠，加華度爾將皮球頂回給夏蘭特再頂入網，但被球證判越位，曼城再一次大好機會未能再添紀錄。
曼城其後破關乏力，至74分鐘換入奇雲迪布尼加強攻力，4分鐘後曼城沙雲奴傳中入禁區，夏蘭特小禁區邊起跳竟非直接攻門，而是意圖橫傳隊友，似乎近期未能入球致信心盡失。最終曼城與愛華頓只能1：1打和，踏入11月後仍然僅得一勝。
曼城正選陣容：
18 史提芬奧迪加
6 尼敦阿基、25 文路爾艾簡治、24 加華度爾、82 歷高利維斯
8 高華錫、11 謝利美杜古、20 貝拿度施華、26 沙雲奴、47 菲爾科頓
9 艾寧夏蘭特
愛華頓正選陣容：
1 比克福特
6 達高斯基、19 米高蘭高、23 史密斯高文、32 班夫韋迪
8 奧利爾文加拉、16 杜哥利、27 伊祖沙古爾
9 卡維特利雲、10 伊利文尼戴耶、11 積夏里遜
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