香港攀山家曾志成培育中學生登山　1年訓練見證學生由好hea變認真

曾經4次攀上珠穆朗瑪峰的香港攀山家曾志成，去年發起「中學生登山基礎培訓計劃」，希望可以將登山這項運動推廣到學界。曾志成去年與兩間中學合作試行計劃，為期一個學年，今年帶領廿多位學生攀登日本富士山。總結第一年的經驗，他感受到學生由一開始很「hea」地接受訓練，到慢慢認真對待登山，見證學生在一個學年的訓練中成長。他認為中學生普遍需要鍛鍊體能及心態，而登山訓練正好達到這個目標。



曾志成帶學生到香港山野訓練。（受訪者提供）

曾志成是香港知名攀山家，在2012年完成攀登七大洲最高峰，他也是登頂珠穆朗瑪峰最多次的香港人，至今4次登頂，其中在2022年，他與兒子曾朗傑一起攀上珠穆朗瑪峰，成為首對登上珠峰的港人父子。

曾志成帶學生到香港山野訓練。（受訪者提供）

曾志成帶學生到香港山野訓練。（受訪者提供）

攀山大半生，曾志成認為這是一項值得推廣的運動，而且有利年輕人身心發展，可以通過面對大自然的考驗，提升學生的自信及正向心態，了解團隊合作。他在2020年開始構思中學生的登山訓練計劃，並在2023年邀請到兩間中學合作，試行為期一個學年的計劃。

在「中學生登山基礎培訓計劃」，曾志成會帶學生在香港行山及露營，實習各種野外技巧。（受訪者提供）

在「中學生登山基礎培訓計劃」，學生要了解地圖閱讀及指南針的應用。（受訪者提供）

在「中學生登山基礎培訓計劃」，學生要學習野外煮食。（受訪者提供）

「我係過來人最清楚，小朋友亦都因為登山而改變；所以如果能夠年青嘅時候能接觸登山，我相信對年青人對於堅毅、同訂立目標有莫大幫助。」曾志成表示：「現在通常嘅成長課程一至三日實在沒有太大效用，主要原因唔係長時間做同一件事，亦感受沒有那麼大，其實就正如運動員一樣經過經年累月嘅訓練最後去比賽。雖然我哋個計劃冇運動員那麼長，但有整整一個學年都看見學生改變和成長。」

曾志成去年發起「中學生登山基礎培訓計劃」，今年帶領兩間中學合共廿多位學生上富士山。考慮到天氣環境，他們行到八合目便折返下山。（受訪者提供）

曾志成去年發起「中學生登山基礎培訓計劃」，今年帶領兩間中學合共廿多位學生上富士山。考慮到天氣環境，他們行到八合目便折返下山。（受訪者提供）

曾志成認為一次完整的登山訓練計劃需要約200小時，包括室內的理論及體能課、戶外遠足及露營的實戰課、攀岩課以及一次作為結業目標的海外登山。經過一年訓練，他帶領廿多位中學生攀登3776米高的日本第一高峰富士山。

過程中，他看到學生在一年內的改變，「由學生好hea接受訓練，到後來感覺學生認真對待，實在最真實的感受！鍛鍊仍然是艱苦，在加上最後要挑戰一個山係幾倍大帽山咁高，最後學員認真起來，實在對佢哋最後接受挑戰有莫大幫助」。

曾志成去年發起「中學生登山基礎培訓計劃」，今年帶領兩間中學合共廿多位學生上富士山。考慮到天氣環境，他們行到八合目便折返下山。（受訪者提供）

曾志成去年發起「中學生登山基礎培訓計劃」，今年帶領兩間中學合共廿多位學生上富士山。考慮到天氣環境，他們行到八合目便折返下山。（受訪者提供）

經過第一年的試行，曾志成發現香港中學生最需要鍛鍊體能及心態。他表示在25/26學年計劃將這項訓練推廣至10間中學，目前正尋找合適的合作夥伴，有幾間中學已願意參與。他亦希望加強這項登山計劃的延續性，讓學員可以一代傳一代，「希望學員回饋學校或社區作出一啲貢獻，又或者上一屆嘅師兄師姐可以落嚟幫手下一屆」。

曾志成去年發起「中學生登山基礎培訓計劃」，今年帶領兩間中學合共廿多位學生上富士山。（受訪者提供）