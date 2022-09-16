曾朗傑專訪｜非一般童年締登珠峰紀錄　攀山家父親曾志成言傳身教

18歲的曾朗傑（Bob）在2022年5月12日，偕父親曾志成（John）登上世界最高峰珠穆朗瑪峰，成為史上最年輕登頂的香港人。曾朗傑表示他更珍惜首對香港父子登頂的紀錄，因為更難能可貴，他笑言：「好難得個呀爸咁癲，個仔又跟埋佢上去。」在父親熏陶下，曾朗傑6歲就行富士山，開啟登山生涯；七大洲最高峰，曾氏父子已經一同征服6座，下個目標是南極洲最高峰文森山。



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曾朗傑在大帽山接受訪問。（顏銘輝攝）

曾朗傑的童年相信比大部分香港小朋友驚險刺激，因為他有一個登山家父親曾志成；曾志成四度登頂珠峰，是上過珠峰頂最多次的香港人。

在小朋友6歲的年紀，香港家長會帶他到什麼地方郊遊？太平山？抑或城門水塘？曾志成就帶了曾朗傑上3776米高的富士山，而且以「彈丸登山」方式，即日來回富士山頂。那次由朝行到晚的富士山之旅，成為曾朗傑登山生涯的起點，也差點嚇怕了他。

曾朗傑6歲的時候已經上過富士山。（受訪者提供）

6歲一日來回富士山頂

「我哋同幼稚園同學嘅屋企人一齊去，佢哋睇到評論話山屋好難頂，問我爸有冇可能縮短行程，唔住山屋，最後縮短到一日。去到先知大件事！朝早8點幾到五合目，泊好車我問佢幾點落山，佢諗咗諗答夜晚9點。我嗰陣冇時間觀念，以為行十幾個鐘好易，點知黃昏6點先到頂。」

「我已經行到靈魂出竅，咩感覺都冇，隨便舉起隻手影完相就落山。最後夜晚11點半先落到山，我記得同朋友落到五合目張木凳，一坐低就瞓著咗，瞓到昏迷一樣，到我醒番係朝早9點，打開眼已經喺酒店睇到富士山嘅景色。」

曾朗傑（右）記得6歲那次登富士山非常辛苦，完全不覺享受，一下山累到睡着。（受訪者提供）

朝8晚11的行山旅程，給小小的曾朗傑留下不好的印象，「嗰次之後，其實我唔多鍾意爬山，覺得冇樂趣，又非常辛苦。」然而，隔了一段時間，他主動問父親，有沒有一座山比富士山更高但又易行？翌年他們用了兩日行上神山。到曾朗傑10歲時，他開始接觸雪地登山，漸生興趣，「我覺得要學唔同技術，好似幾得意。」

曾朗傑所穿的上衣後印有七大洲最高峰。（顏銘輝攝）

12歲行3日冬攀富士山

12年登山生涯，曾朗傑行過不少崇山峻嶺，但最難忘的還是日本富士山。他說：「我人生上過3次，除咗第一次辛苦，第二次都係數一數二辛苦，嗰次係冬攀，嗰陣我12歲，要揹個20公斤嘅背囊，行咗3日，嗰陣我好似得30幾公斤重，我要揹一個有自己三分二重量嘅背囊上去，同埋又大風，你差錯腳真係可能跌到落山腳。」

曾朗傑續說：「有隊員途中仲唔見咗冰爪，喺嗰度冇冰爪，唔好話上山落山，你連郁都郁唔到，好彩好快搵到，諗番起都得人驚。（你呀爸又夠膽帶你去？）佢係夠膽，佢亦係唯一知道件事有幾危險，我都唔知點解。」

曾朗傑的體能相當好，在大帽山行上行落也完全沒有喘氣。（顏銘輝攝）

「某程度上佢覺得有挑戰性，或者佢想搵啲家庭活動同我一齊經歷，所謂嘅家庭活動就係行山。人哋係行街食飯、去主題公園，我一家就係行山。（呀媽冇反對？）唔叫反對，佢會注意。喺我出世前、佢哋結婚前，佢都知呀John係咩料，John去過嘅地方仲危險，某程度上佢已經適應咗。」

曾朗傑笑言他們一家的家庭活動就是行山。（受訪者提供）

在訪問中，曾朗傑提及父親曾志成時，大部分時間會叫他「呀John」，像朋輩般稱呼對方。

三次攀登富士山 每次感受也不同

完成冬攀富士山後，同年的夏天，曾朗傑與父親由山腳開始起行，同行還有一班朋友，他們首日行上五合目，次日上到山屋，第三日攻頂看日出後落山。比起頭兩次，這次算是最輕鬆。

曾朗傑難忘第二晚，他說：「我第一次住富士山嘅山屋，感覺比想像中差，好窄好舊，冇窗，非常擠逼，被又臭，因為太多人去。基本上你食完晚餐後，就被人塞入去瞓覺，半夜一兩點起步攻頂，我嗰陣發誓唔會再去呢啲山屋。」

曾朗傑小時候常常與父親到海外行山。（顏銘輝攝）

13歲開始挑戰七大洲最高峰

13歲是很多少年人成長的分水嶺，由小學升中學。對於曾朗傑的登山生涯，13歲也開始進入新階段，向七大洲最高峰進發。他說：「嗰年12月放聖誕假，就同呀John去爬吉力馬札羅山，就係非洲最高峰，要行六十幾公里，行個幾星期，但嗰座係（七大洲最高峰之中）最簡單，有嚮導同挑夫，你只需有行上去嘅力氣就可以。行完之後，覺得自己應付到，就開始諗，會不會有可能爬到七大洲（最高峰）？」

曾朗傑與父親曾志成今年到尼泊爾爬山。（登山達人Facebook）

上完5885米高的吉力馬札羅山後，曾朗傑在14、15歲登上高5642米的歐洲最高峰厄爾布魯士山，接着16歲去2228米的澳洲最高峰科修斯科山，在大風下登頂。夏天去澳洲，年尾冬天就往南美，挑戰6961米的南美最高峰阿空加瓜山。他說：「雖然嗰座係全世界最易行嘅7000米山，但同時係最大風嘅一座，好在攻頂嗰日冇風，好好天，我哋用咗12個鐘來回攻頂，全程兩個星期。」

曾朗傑登上南美最高峰阿空加瓜山。（受訪者提供）

「咁高嘅山我都上到，會唔會有機會上到珠峰？我嗰時先有上珠峰嘅念頭，兩年之後，我今年就上咗珠峰。」在5月12日，18歲的曾朗傑成為最年輕登頂珠峰的香港人，他與曾志成更成為首對爬上珠峰的香港父子。兩父子在8849米的世界屋脊之巔擊掌慶祝，為香港寫下歷史一刻。

曾志成（左）及曾朗傑在2022年5月12日早上9時35分登上珠峰頂。（登山達人Facebook）

父子登頂珠峰更珍貴

曾朗傑說：「比起最年輕登頂，我覺得更珍貴嘅係父子登頂，世界少有，係好難得，好難得個呀爸咁癲嘅，個仔又跟埋佢上去，而且七大洲嘅山都係同佢攻頂，嚟緊嗰個都會同佢上。」在尼泊爾完成珠峰後，兩人轉到美國，攀上接近6200米高的北美最高峰迪納利山；七大洲最高峰之中，曾氏父子只餘下南極洲的文森山。

曾志成（右）及曾朗傑父子今年先到尼泊爾登山，之後再去美國。（登山達人Facebook）

18歲登珠峰，兼完成七大洲最高峰的其中6座，曾朗傑承認自己是個幸運的人，「正正因為有呀John喺度，我先做到，加上我都鍾意做呢樣嘢。」由富士山到珠峰，曾朗傑每次到海外登山，都有父親曾志成的帶領。

曾朗傑承認自己是幸運兒。（顏銘輝攝）

「就算冇佢，我應該都會去爬山，但會遲好多起步，去唔到呢個水平。可能同大家一樣，平時喺香港行下大帽山，間中去海外行山。因為有佢，我先去到呢個extreme（極端）水平。」

既是父子，也是登山拍檔，曾朗傑眼中的「呀John」是個怎樣的人？他說：「佢有啲固執同硬頸，一定咗目標就要追到，某程度上我都係咁。亦因為咁，佢咁多年嚟先做到咁多成就。」