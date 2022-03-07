曾志成父子出發挑戰珠峰　曾朗傑有望成最年輕登頂港人｜攀山

3月8日將會有4位香港人出發往尼泊爾，準備在5月挑戰世界最高峰珠穆朗瑪峰。香港攀山家曾志成將爭取第4次登頂珠峰，而這次對他別具意義，因為他的18歲兒子曾朗傑同行，兩人有機會成為首對登珠峰的香港父子。若果曾朗傑成功登頂，更將刷新2018年陳家希的紀錄，成為最年輕登上珠峰的香港人。



既是一次歷險挑戰，也是一次珍而重之的父子之旅。在兒子曾朗傑（Bob）入大學前，曾志成（John）希望與他經歷一次人生難忘的旅程，他們將結伴挑戰高8848米的珠峰。他說：「人哋可能覺得瘋狂，點解呢家人嘅家庭活動會去到珠峰！但事實上，佢嚟緊入大學、出嚟社會做嘢，都有自己嘅世界，未必同父母時間咁多。」

攀山家曾志成曾經3次登上世界最高峰珠穆朗瑪峰。（張浩維攝/資料圖片）

「作為父母，如果能夠同佢有啲活動同時刻，可以一齊去達成某啲成就，都係幾意嘅挑戰。老實講，一切言之尚早，都唔知登唔登到頂。不過，就算登唔到，我相信呢份回憶對我同個仔都係跟一世。」

曾志成與兒子曾朗傑「重裝」訓練，全走衛徑。（受訪者提供）

曾志成是知名攀山家，曾經3次攀上珠峰，是登頂最多次的香港人。在曾志成薰陶下，兒子曾朗傑自小也喜歡上爬山，「可能由細到大佢老竇我乜都冇，剩係放假帶佢去行山，所以佢又鍾意咗，都幾感恩」。兩年前，16歲的曾朗傑登上南美洲最高峰阿空加瓜山，成為最年輕登頂的香港人。

被問到18歲攀珠峰會否太年輕，曾志成說：「最細紀錄係13歲！我仔兩年前上過南美洲最高峰，差唔多7000米，佢對高山反應敏感度低，我唔太擔心。」他對曾朗傑的體能及技術都有信心，續說：「技術就當然（跟我）有啲距離，但佢所學到、掌握到嘅技術足夠應付珠峰。體能方面，佢就較接近我，首先佢都18歲啦，我成50歲，可能我耐力好啲，但你知後生仔，佢回氣回得快。」

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曾志成以往習慣到外地爬山，但近兩年在疫情下，不得不留港訓練。他時常跟兒子跑山及踩單車，還會帶齊露營及攀石裝備，長途行山，例如重裝全走衛奕信徑，鍛鍊心肺功能及肌肉耐力，有時更會模擬雪山上的繩索系統練習。

曾志成父子原本定於3月21日出發，可是政府表示即將全民強檢，但又未有確實日子及詳情，故以防萬一，他們一行人決定改期，提早於3月8日離港，早點前往尼泊爾準備。他們會在當地先攀爬3座5000到6000米高的山峰，適應高度，並讓雪巴人考察每位隊員的狀態。除了曾氏父子，還有攀石教練黃炎良及何淑珠夫婦，共4名香港人結伴登珠峰，他們預計在5月第2及第3個星期開始攀登，再視乎天氣決定登頂日期。

如果曾氏父子成功登頂，將會成為首對攀上珠峰的父子。曾志成說：「世界上試過幾對父子（登頂），美國同尼泊爾都有人，其他亞洲地方日本、韓國就冇試過父子檔上世界最高峰。我諗如果上到去，我哋會係除本地尼泊爾人之外，第一對亞洲父子做到，但大家都知呢個只係虛榮，最緊要大家返到落嚟。」若果成功，18歲的曾朗傑還會刷新紀錄，成為最年輕登頂的港人；現紀錄由陳家希保持，他在2018年以19歲之齡登頂。

18歲的曾朗傑將隨父親挑戰珠峰。（受訪者提供）

被問到兒子與自己同樣喜歡攀山的感受時，曾志成說：「我成日同人講、同佢講，當興趣囉。佢睇到我係當爬山搵食，但我同佢講你千祈唔好攞黎搵食，好辛苦，做第啲野啦！我一路想傳達嘅訊息，興趣最終係可以變成咁，你有興趣爬山，原來可以帶人爬山，養妻活兒，但過程肯定辛苦。對你鐘意做嘅野就唔好放棄，做自己堅持有價值嘅野，（學識）呢樣重要過係咪跟我爬山。」

世界第一高峰珠穆朗瑪峰。（Getty Images）

在這次旅程，曾志成的角色除了是父親外，還是登山隊領隊，他要帶領年過花甲的黃炎良夫婦登頂。他說：「其實第3次我都是帶客，今次心路歷程同上次一樣，係有啲責任，比起自己爬要做好風險管理，唔可以太搏同亂爬，有乜就要落山。爬山一定有風險，但控制住所有可控嘅風險。」

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黃炎良及何淑珠揹齊裝備，連走大東山及鳳凰山，以訓練體能。（受訪者提供）

他對黃炎良夫婦很有信心，「我又唔擔心，我覺得佢哋登頂成功率幾大。黃師傅上過一次，加上佢哋本身係資歷好深嘅攀石教練，技術上冇太大問題。人年紀大，仲會穩陣啲，人喺呢啲環境最緊要係穩定發揮。年紀大，肯定辛苦啲，但佢哋會係沉着應戰嘅人。」