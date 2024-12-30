英超｜沙拿一射兩傳　利物浦5蛋贈韋斯咸　榜首優勢擴至8分

英超周日（12月29日）賽事，榜首利物浦作客以5：0大勝韋斯咸；賽後利物浦以18戰積45分續排榜首，聯賽不敗紀錄擴大到了14場，以8分優勢領先多踢一場、排於次席的諾定咸森林；韋斯咸則以19戰23分排第13。



上半場30分鐘，路爾斯迪亞斯（Luis Diaz）為利物浦領先開紀錄。10分鐘後，加普（Cody Gakpo）接應沙拿（Mohamed Salah）傳球破網，助利物浦擴大優勢。4分鐘後，沙拿在居迪斯鍾斯（Curtis Jones）助攻下，半場結束前改寫比數至3：0，這也是沙拿在今個英超賽季第20個入球。

換邊後，利物浦的阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）在第54分鐘建功。至84分鐘，沙拿再度妙傳，祖奧高祖達（Diogo Jota）破網將比數擴大至5：0。

同日諾定咸森林作客以２：０擊敗愛華頓，暫時以19戰37分升上第二位，領先少踢一場、排第3位的阿仙奴1分。