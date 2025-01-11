英超熱話｜沙拿助攻超越「無私」亨利　獨食指摘是否都市傳說？

利物浦球星沙拿（Mohamed Salah）今季狀態大勇，個人霸佔射手榜及助攻榜之首，更成為英超史上首名在聖誕前入球助攻皆達雙位數的球員。

紅軍目前19輪入47球，其中沙拿便貢獻18個入球及13次助攻，即直接參與球隊六成半入球，不論終結攻勢還是為隊友鋪橋搭路，已32歲的「埃及法老」仍有頂級表現。更有趣的是，部分球迷心目中常認為「獨食」的沙拿，其實現時在英超助攻榜已超越不少名宿，當中包括被公認踢法無私的阿仙奴一代神鋒亨利和前曼聯射手舒寧咸。



沙拿今季表現神勇，半季已在聯賽錄18球13助攻。（路透社）

阿仙奴傳奇亨利無私獻大量助攻

若提到英超史上的助攻能手，或許大家心中會浮現不少中前場名將的名字：碧咸、傑斯、法比加斯以至朗尼等，都是曾在英超留下不少妙傳的頂級球員，而現役球員之中首推曼城長年進攻核心奇雲迪布尼。

由於位置和踢法關係，能登上歷史助攻榜前列的不少都是中場球員，或是主力為隊友鋪橋搭路的翼鋒傑斯，前鋒之中柏金、朗尼都是可兼踢進攻中場造就隊友的能手，當年效力阿仙奴的亨利算是罕有異類，身為隊中入球最大泉源，同時也能貢獻大量助攻，他既為「兵工廠」隊史神射手，同時也以踢法無私見稱，曾在2002/03球季留下24入球20助攻的誇張數據——他留下的20次助攻到現在仍是英超單季最多助攻紀錄（奇雲迪布尼之後在2019/20球季以少2次上陣情況下同錄20次助攻）。不計算2012年以借將身份短暫回歸4場的話，亨利在阿仙奴效力8季，除因傷而只出戰17場的2006/07球季外，每季都至少交出5次助攻。

亨利入球能力為不少球迷留下深刻印象，助攻表現同樣出色。（Getty Images）

「獨食王」沙拿助攻數量超越亨利舒寧咸

踢法「無私」的亨利，在英超累積74次助攻，並列史上助攻王第14位，同樣熱愛造就隊友的「二傳王」舒寧咸，較他多兩次並列第12。

相對亨利和舒寧咸的「無私」，利物浦射手沙拿長年予人「獨食」印象，可是這位曾打破英超單季入球紀錄的埃及巨星，近期的助攻數目已先後超越這兩位踢法慷慨的球星，甚至連曾兩度當上英超助攻王的曼聯名將碧咸也被他趕過。

碧咸在曼聯憑「七旋斬」而為世人所知。（Getty Images）

英超歷史助攻榜

1. 傑斯（Ryan Giggs） 162次 632場

2. 奇雲迪布尼*（Kevin De Bruyne） 115次 273場

3. 法比加斯（Cesc Fàbregas） 111次 350場

4. 朗尼（Wayne Rooney） 103次 491場

5. 林柏特（Frank Lampard） 102次 609場

6. 柏金（Dennis Bergkamp） 94次 315場

7. 大衛施華（David Silva） 93次 309場

8. 謝拉特（Steven Gerrard） 92次 504場

9. 占士米拿*（James Milner） 89次 637場

10. 沙拿*（Mohamed Salah） 82次 282場

11. 碧咸（David Beckham） 80次 265場

12. 基斯甸艾歷臣*（Christian Eriksen） 76次 298場

12. 舒寧咸（Teddy Sheringham） 76次 418場

14. 亨利（Thierry Henry） 74次 258場

14. 艾舒利楊格*（Ashley Young） 74次 469場



*為現役球員



沙拿到底算不算「獨食」?

英超歷史助攻榜由曼聯名將傑斯以162次排榜首，曼城中場迪布尼以115次排第二位，也是現役球員之中最高，不過排第一位的傑斯、第五位的林柏特、第九位的占士米拿上陣次數都超過600場，第四位的朗尼和第八位的謝拉特也接近或超過500場。

上陣300場以下而打入十大的，就只得迪布尼和沙拿二人。換算成場均助攻數據，迪布尼以0.421次排榜首，沙拿以跟一眾助攻能手相去不遠的0.291次排第六位。無論從絕對數字以至場均數據，沙拿的助攻數據皆名列前茅，如此一來，他還算不算是「獨食」?

謝拉特是利物浦隊史英超助攻王，沙拿目前僅落後他10次。（Getty Images）

英超歷史助攻王前15名場均助攻排行

1. 奇雲迪布尼 0.421

2. 法比加斯 0.317

3. 碧咸 0.302

4 大衛施華 0.301

5. 柏金 0.298

6. 沙拿（Mohamed Salah） 0.291

7 亨利 0.287

8. 傑斯 0.256

9. 基斯甸艾歷臣 0.255

10. 朗尼 0.210

11. 謝拉特 0.183

12. 舒寧咸 0.182

13. 林柏特 0.167

14. 艾舒利楊格 0.158

15. 占士米拿 0.140



法明奴：沙拿經常不傳球令隊友沮喪

沙拿是否獨食這課題，相信無人較他兩位昔日前線「三叉戟」拍檔更清楚，球迷都不會忘記2019年9月對般尼一役，沙迪奧文尼曾經因為沙拿屢次不傳球氣憤離場一幕，而另一舊隊友法明奴（Roberto Firmino）亦在自傳《SI SENOR: My Liverpool Years》中提及過這敏感話題。

法明奴表示沙拿與文尼一向非親密好友，兩人有時會出現小磨擦，但很快便會拋諸腦後，只是對般尼一役問題在全世界面前暴露出來。法明奴在書中直言：「我不知道沙拿有沒有意識到，他經常因不傳球而令其他人感到沮喪，我比大多數人都更擅長處理這種情況。有次高普在我們所有人面前表示：『當隊友處於更佳位置時便要傳球』，那明顯是針對沙拿而說。」

重溫文尼發火片段：

「Stay Humble」下逐漸進步

連最佳拍檔之一的法明奴也這麼說，那麼沙拿出色的助攻數據從何而來呢？法明奴在書中續寫道：「我必須說，多年來他在這方面的表現有明顯進步，他逐漸地學會更多與隊友合作，少一點自私。事實上他是一名負責入波的前鋒，每一名得分手在追求入波時，總會有些『貪婪（greedy）』，這很正常。」

文尼向沙拿發火的2019/20球季，沙拿仍錄得10次助攻，之後的5個球季之中他有4季的助攻數字皆達雙位數，包括僅過去一半的今季。即使「埃及文明」已拆夥，身邊拍檔換成其他球友，沙拿仍能繼續幫助隊友入球，或許在我們看不到的背後，這位32歲的埃及球星早已反省己過，「stay humble」下逐漸進步，成為今季狀態大勇的沙拿，並一步步擺脫「獨食」的標籤。

雖然曾有摩擦，但沙拿與文尼在場上仍合作無間。（Getty Images）

沙拿在英超的助攻數據

2013/14 10場 1助攻（效力車路士）

2014/15 3場 0助攻（效力車路士）

2017/18 36場 10助攻

2018/19 38場 8助攻

2019/20 34場 10助攻

2020/21 37場 5助攻

2021/22 35場 13助攻

2022/23 38場 12助攻

2023/24 32場 10助攻

2024/25（未完結） 19場 13助攻

