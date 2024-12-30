英超︱曼城終再響勝鼓挫李斯特城　森林5連勝升次席熱刺又失分

英超周日頭5輪賽事，焦點是近況低迷的曼城，作客李斯特城。上場伊蒂哈德球場主場出擊，全場圍攻優勢下只得1：1賽和愛華頓，今場哥迪奧拿派迪布尼復任正選領軍，終再無失手，2：0擊敗李斯特城，取得近14場賽事第二場勝仗。



曼城2：0作客擊敗李斯特城。（Getty Images）

哥帥領藍月第500戰

哥迪奧拿帶領曼城第500場賽事，近仗表現有起色但未有成績的藍月亮，21分鐘已有好開始。過去幾場都有好表現的翼鋒沙維奧，乘隊友科頓遠射被李斯特城門將史杜拿錫救出不遠，快速上前補中得手，射入加盟曼城後首個入球。

沙維奧終於「開齋」。（Getty Images）

沙維奧一傳一射領曼城重返勝軌

今次已是沙維奧披上曼城戰衣後第28次射門，終取得首個士哥，相信他和球隊都鬆一口氣。曼城半場領先1：0，戰至74分鐘沙維奧左路高波傳中，夏蘭特接應頭槌頂入。曼城就是靠沙維奧一傳一射，2：0擊敗李斯特城。

這僅為曼城近10場英超之中的第2場勝利，全取3分後，曼城19戰31分升上第五位。反觀雲尼斯達萊率領下，李斯特城頭兩仗取得4分後，聯賽已經連輸4場，19戰僅得14分跌至第18位。

基斯活特再次為森林先開紀錄。（Getty Images）

英超第19輪周日賽果



李斯特城 0：2 曼城

水晶宮 2：1 修咸頓

愛華頓 0：2 諾定咸森林

富咸 2：2 般尼茅夫

熱刺 2：2 狼隊

