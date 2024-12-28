英超｜白禮頓中場起踭打面未領紅引熱議　主帥及前球證這樣解釋

白禮頓與賓福特在周六（28日）凌晨互交白卷，比數雖為悶和，但比賽過程卻不悶，更因一次爭議判決而成為話題。

「海鷗」的祖奧柏度（Joao Pedro）下半場在中場推進時，被對手耶莫盧克（Yehor Yarmolyuk）從後拉扯球衣，隨即「起踭」往對手面部揮去但未有擊中，但球證馬尼（Andy Madley）僅向耶莫盧克出示黃牌，VAR也沒有要求追罰祖奧柏度，因而受球迷熱議。



兩隊今場互有攻守，其中白禮頓在攻門次數上佔據優勢，全場與對手錄24：8，不過賓福特門將菲利根（Mark Flekken）表現神勇，貢獻8次撲救下力保大門不失。

菲利根今場高飛低撲，多次化解白禮頓攻門。（路透社）

久攻不下，讓聯賽已連續5輪不勝的白禮頓漸見急躁。祖奧柏度在75分鐘擺脫耶莫盧克，往中圈推進時遭後者拉扯球衣阻止反擊。球證隨即吹哨示意犯規，只見祖奧柏度怒氣沖沖之下，「起踭」往在後方的耶莫盧克頭部位置揮去，僅因後者站遠一步而未有擊中。

球證馬尼當時便站在兩人附近，目睹事發經過下僅向「掹衫」的耶莫盧克出示黃牌。VAR有介入檢查，但沒有示意馬尼查看或改判。英超賽會事後在X（前稱Twitter）表示，VAR已檢查及確認相關事件，認為球證判決「沒有清晰及明顯錯誤」。

祖奧柏度「起踭」，成為今場比賽焦點。（路透社）

法蘭克：有否打中也好，球員不能起踭

賓福特主帥法蘭克（Thomas Frank）賽後被問到，是否覺得祖奧柏度應被罰紅牌時，給予肯定答案：「是的，以我對球例認識，不論有否打中別人也好，球員不能『起踭』。這正是我們有VAR的原因，我們必須在未來讓VAR變得更好。」

法蘭克認為祖奧柏度應被紅牌驅逐。（路透社）

白禮頓領隊靴施拿（Fabian Hürzeler）則反駁法蘭克觀點：「那意見很有趣，我看到的事情完全不同。對我來說這不是紅牌，怎麼會是紅牌呢？祖奧柏度只是想擺脫其他人。」

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相關球例怎麼說？

英超賽會在X的解釋被不少球迷轉發並貼上相關球例回應，似乎引來不滿。查看相關球例，提到球員若觸犯兇暴行為時，應被紅牌驅逐離場。

兇暴行為是球員在非爭奪皮球時，在不論有否身體接觸的情況下，使用或試圖使用過度的力量或用暴行針對對方球員、同隊球員、球隊職員、賽事執法人員、觀眾或任何其他人仕。

除此之外，當球員在並非爭奪皮球情況下蓄意用手或手臂擊打對方球員或其他任何人仕頭部或面部時，除非擊打力度微不足道，否則，應被視為觸犯兇暴行為。



前英超著名球證卡頓保（Mark Clattenburg）接受Amazon Prime訪問時，對今次判罰表達意見：「根據球例，由於祖奧柏度跟對手沒有接觸，若要判紅牌，便是看他有否『嘗試蓄意擊打對手（attempted to strike the opponent）。』」

卡頓保認為，祖奧柏度（白衫9號）該動作只是想轉身向球證示意。（Youtube截圖）

他指再三觀看後，形容祖奧柏度動作「不尋常」，認為該球員只是轉身望向球證時揮動手臂：「他的手臂跟身體頗接近，我認為那更像是他向球證示意（被拉扯球衣）的動作。」

卡頓保補充，祖奧柏度也可因嘗試起踭而被驅逐離場，但強調馬尼當時站得很近，暗示他應清晰看到整個過程。

祖奧柏度揮動手肘時，剛好從耶荷面前擦過。（路透社）

目前白禮頓連續不勝場次已增至6場，上一場勝仗已是11月23日以2：1擊敗般尼茅夫。18輪過後，他們已從第13輪的第4位，跌至現在的第10位，落後第4的諾定咸森林8分。