英超︱迪亞路12分鐘連轟3球 曼聯3：1反勝修咸頓
撰文：蕭通
出版：更新：
英超周四（1月16日）賽事，曼聯在上半場先失一球下，憑迪亞路查奧爾（Amad Diallo）在下半場尾段演出帽子戲法，於12分鐘內連入3球，得以3：1 反勝修咸頓。賽後曼聯以21戰積26分升上第12位，修咸頓以21戰6分排第20。
於上半場43分鐘，馬迪斯費南迪斯（Mateus Fernandes）為修咸頓開出角球，迪比寧（Tyler Dibling）頭槌，皮球擦過曼聯的文路爾烏加迪（Manuel Ugarte）入網，修咸頓半場領先1：0 ，也是修咸頓本賽季第一個角球進球。
換邊後，迪亞路查奧爾於82分鐘建功，助曼聯扳平。至90分鐘，迪亞路在基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）助攻下再下一城。至補時4分鐘，迪亞路演出帽子戲法，為曼聯全取3分。
同日稍早時間，葉士域治以 0：2不敵白禮頓。賽後葉士域治以21戰積16分排第18，白禮頓以21戰31分升上第9。
足球熱話｜曼聯艾拉夥「深水埗名宿」明哥派飯 大讚對方是傳奇宏美黃浩霆涉發假電郵、訛稱被傳媒勒索1000萬被捕 仍被警方扣查01獨家｜消息：啟德體育園就「巴塞訪港」報警 警拘宏美相關人士英超速評｜莫耶斯重返愛華頓首仗即落敗 能否改善攻力是護級關鍵英超︱4分鐘入兩球 阿仙奴2：1反勝熱刺