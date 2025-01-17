英超︱迪亞路12分鐘連轟3球　曼聯3：1反勝修咸頓

英超周四（1月16日）賽事，曼聯在上半場先失一球下，憑迪亞路查奧爾（Amad Diallo）在下半場尾段演出帽子戲法，於12分鐘內連入3球，得以3：1 反勝修咸頓。賽後曼聯以21戰積26分升上第12位，修咸頓以21戰6分排第20。



圖為2025年1月16日英超賽事，路爾烏加迪（Manuel Ugarte）烏龍球助修咸頓先開紀錄。（Getty Images）

於上半場43分鐘，馬迪斯費南迪斯（Mateus Fernandes）為修咸頓開出角球，迪比寧（Tyler Dibling）頭槌，皮球擦過曼聯的文路爾烏加迪（Manuel Ugarte）入網，修咸頓半場領先1：0 ，也是修咸頓本賽季第一個角球進球。

圖為2025年1月16日英超賽事， 迪亞路查奧爾（Amad Diallo）梅開二度。（Getty Images）

換邊後，迪亞路查奧爾於82分鐘建功，助曼聯扳平。至90分鐘，迪亞路在基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）助攻下再下一城。至補時4分鐘，迪亞路演出帽子戲法，為曼聯全取3分。

圖為2025年1月16日英超賽事，迪亞路查奧爾（Amad Diallo）上演帽子戲法。 （Getty Images）

同日稍早時間，葉士域治以 0：2不敵白禮頓。賽後葉士域治以21戰積16分排第18，白禮頓以21戰31分升上第9。