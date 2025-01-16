宏美黃浩霆涉發假電郵、訛稱被傳媒勒索1000萬被捕　仍被警方扣查

西甲球隊巴塞隆拿（FC Barcelona）所謂來港到啟德體育園作賽觸礁事件，警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組總督察孫伊琪今晚（16日）指今日拘捕一名本地男子，涉嫌「使用虛假文書」及「虛報有人犯罪」。據了解，被捕男子為聲稱主辦巴塞隆拿7月來港到啟德體育園作賽的公司「宏美廣告娛樂集團」行政總裁黃浩霆。

孫伊琪表示，涉案男子本月9日向傳媒發新聞稿，表示曾經向啟德體育園申請場地，計劃7月舉辦國際足球賽事，但聲稱相關場地申請已經拒絕及收到體育園通知因技術問題，未能以電郵傳送場地申請表格的致歉電郵，而涉案人將電郵內容在同一份新聞稿公開。

之後本月11日，涉案人報案聲稱有記者以電郵勒索要求他付款港幣一千萬，不過，網罪科深入調查發現涉案人聲稱由啟德體育園發出的電郵以及向警方提供被記者勒索電郵都由自己偽造。



警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組總督察孫伊琪1月16日晚交代拘「巴塞訪港主辧方」宏美董事案情。（任葆穎攝）

01獨家｜消息：啟德體育園就「巴塞訪港」報警 警拘宏美相關人士

香港的宏美集團表示已經和巴塞簽訂合約，計劃7月27舉辦表演賽。（資料圖片/Reuters）

涉「使用虛假文書」及「虛報有人犯罪」兩罪

據了解，警方於本周初收到啟德體育園方面報案，指有公司對外發放聲稱是由啟德體育園發出的電郵截圖一事，要求警方協助調查。至今早，警方以涉嫌「使用虛假文書」及「虛報有人犯罪」罪行拘捕一名男子。

警方不排除涉案人有其他犯案動機

警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組總督察孫伊琪晚上表示，行動期間檢獲兩部手提電話及一部手提電腦等證物，涉案男子現正被扣留調查，而警方不排除涉案人有其他犯案動機，會繼續循多方面調查。

體育園「技術問題」及被記者「勒索」電郵均由涉案人偽造

孫伊琪指，涉案男子本月9日向傳媒發新聞稿，表示曾經向啟德體育園申請場地，計劃7月舉辦國際足球賽事，但聲稱相關場地申請已經拒絕及收到體育園通知因技術問題，未能以電郵傳送場地申請表格的致歉電郵，而涉案人將電郵內容在同一份新聞稿公開。

之後本月11日，涉案人報案聲稱有記者以電郵勒索要求他付款港幣一千萬，不過，網罪科深入調查發現涉案人聲稱由啟德體育園發出的電郵以及向警方提供被記者勒索電郵都由自己偽造。

警方：不排除有人促成國際賽事不成推卸責任、誤導傳媒

孫伊琪稱，警方不排除有人一廂情願，以為自己有能力促成國際賽事，但由於經驗不足及安排失當，最後事與願違，然後推卸責任、誤導傳媒，並利用偽造電郵假稱啟德體育園拒絕場地申請，企圖轉移公眾目光，同時因不滿傳媒對他的報道，利用「報假案」方式向對方施壓。

啟德體育園：如有需要樂意配合警方調查

啟德體育園回覆查詢時表示，如有需要，樂意配合警方調查工作。

宏美日前透過公關公司向傳媒發放聲稱是啟德體育園對宏美發出的電郵截圖。(資料圖片/公關公司提供)

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