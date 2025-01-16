01獨家｜消息：啟德體育園就「巴塞訪港」報警　警拘宏美相關人士

西甲球隊巴塞隆拿（FC Barcelona）所謂來港到啟德體育園作賽觸礁事件有新進展！

據《香港01》收到消息，啟德體育園已就「巴塞訪港賽事」報警求助。據了解，自稱是巴塞訪港賽事主辦方的「宏美集團」，日前透過公關公司向傳媒發放一幅聲稱是由啟德體育園發出的電郵截圖，園方曾就該幅截圖翻查所有紀錄，發現園方從未發出相關電郵，懷疑是「假圖」，向警方求助。

消息稱，警方商業罪案調查科接手調查，近日曾向相關持份者錄取口供。據悉，商罪科已拘捕宏美相關人士。

啟德體育園有限公司回覆《香港01》查詢時，僅重申尚未收到宏美集團提交申請文件，包括球會的合作證明。



香港的宏美集團表示已經和巴塞簽訂合約，計劃7月27舉辦表演賽。（資料圖片/Reuters）

自稱是西甲球隊巴塞隆拿（FC Barcelona）所謂來港到啟德體育園作賽主辦方的「宏美集團」，自從上周向傳媒表示向啟德體育園申請場地被拒，復遭園方及足總罕有接連反駁，鬧出巴塞訪港「羅生門」事件後，曾經高調回應傳媒的宏美董事黃浩霆也已沉寂下來。

據了解，警方於本周初收到啟德體育園方面報案，指有公司對外發放聲稱是由啟德體育園發出的電郵截圖一事，要求警方協助調查。據悉，啟德體育園方面就宏美集團於上周透過公關公司向傳媒發放的新聞稿，內有一幅聲稱是啟德體育園發出的電郵截圖，內容指園方要求主辦單位填寫補充資料的申請表格，因啟德體育園電腦技術問題未成功送達。

消息稱，啟德體育園其後翻查所有電郵紀錄，發現該啟德體育園從未發出過相關電郵，懷疑該電郵有偽造成份，於是報警。警方商業罪案調查科接手調查，近日曾向相關持份者錄取口供。

不過，啟德體育園有限公司回覆《香港01》查詢時，僅重申尚未收到宏美集團提交申請文件，包括球會的合作證明。

宏美日前透過公關公司向傳媒發放聲稱是啟德體育園對宏美發出的電郵截圖。(資料圖片/公關公司提供)

今次事件的來龍去脈，源於1月初傳出西甲球隊巴塞隆拿（FC Barcelona）7月訪港、在啟德體育園作賽的消息，更聲稱主辦單位與巴塞達成共識，已經簽約；還有消息指與英超利物浦撞期。但直至1月8日，所謂「主辦單位」才浮出水面。

香港公司「宏美集團」透過公關公司向傳媒發新聞稿，題為「萬眾期待巴塞隆拿7.27 擬在港作賽卻遇場地阻滯」，指巴塞隆拿足球隊擬定於今年7月27日在港作賽，但主辦單位宏美提出的場地申請遭啟德體育園拒絕，原因是當日場地已租出，租場者就有傳正是利物浦訪港賽事的主辦方，令此活動計劃受阻。

不過，啟德體育園當時回覆傳媒查詢時指，曾收到宏美集團有關租用啟德體育園場地的查詢，園方其後向宏美要求提交申請文件，但至今尚未有收到。足總亦罕有回應傳媒表示，未有收到過有關公司提出的比賽申請，也沒有就相關的比賽作出過任何的正式建議。

其後公關公司再代宏美回應，指2024年10月起與啟德體育園溝通，12月上旬接獲啟德體育園以口頭形式通知拒絕申請，12月20日透過電郵再次跟進，並於12月27日與足總進行溝通。

公關又稱接獲啟德體育園通知，他們於2024年12月28日以電郵發出要求主辦單位填寫補充資料的申請表格，因啟德體育園電腦技術問題未成功送達。之後，有指啟德體育園報警。

《香港01》早前亦發現，宏美董事黃浩霆曾於2024年用市場推廣公司代表Edwin Wong的身份，牽涉收購免費報章《am730》的交易，高調就收購不斷向傳媒「放料」，惟交易最後因100萬元「誠意金」支票彈票而「撻Q」，中原集團創辦人施永青曾公開指買家無誠意、不可信。自稱主辦方的「宏美集團」，其董事黃浩霆身份成謎。

▼ 啟德體育園主場館 ▼

