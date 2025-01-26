馬會舉行殘奧港隊賽馬日　巴黎殘奧港將獲頒共逾1250萬港元獎金

去年的巴黎殘疾人奧運會，香港隊奪得3金、4銀、1銅的佳績，香港賽馬會周日（26日）舉辦「巴黎2024殘疾人奧運會中國香港隊賽馬日」，表揚一眾港將，同時舉行「優秀運動員獎勵計劃」支票頒贈儀式，向一眾獎牌得主、及獲得第4至8名的運動員，發放超過1250萬港元總獎金。



賽馬會的「優秀運動員獎勵計劃」對殘奧的獎金，覆蓋獎牌得主、和第4至8名的運動員。個人賽方面，金牌為150萬港元、銀牌75萬港元、銅牌37萬5000港元、第4名18萬7500港元、第5至8名也可獲93750港元。

團體賽方面，金牌獎金為300萬港元、銀牌150萬港元、銅牌75萬港元、第4名37萬5000港元、第5至8名將獲18萬7500港元，金額約是奧運獎金的4分之1。

賽馬會周日在沙田馬場頒發獎金，多名運動員都有出席，包括硬地滾球金牌得主何宛淇、謝德樺和龍子健；銀牌得主有硬地滾球運動員張沅和梁育榮、羽毛球的陳浩源、游泳的陳睿琳，游泳銅牌得主吳卓恩等也有出席。

何宛淇在硬地滾球女子BC3級個人賽及混合BC3級雙人賽中共奪兩金，獲得共300萬港元獎金，她表示：「能在殘奧運取得兩面金牌，我感到無比振奮。這些成就不僅代表我個人的付出，更是教練團隊努力的成果。我衷心感謝社會各界，特別是政府和馬會一直以來的支持，這對運動員來說是莫大鼓舞。」陳睿琳在女子S14級100米蝶泳比賽中獲銀牌，綜合各項目成績共獲逾110萬港元。