英超｜曼城新中堅首戰3分鐘累失波　終沮喪離場　哥帥：必經過程

英超周日凌晨（26日）上演大戰，曼城3：1擊敗車路士，「藍月亮」今場正選陣容的焦點，落在幾日前才簽入、只練了一課波的古辛諾夫（Abdukodir Khusanov）身上，這位20歲烏茲別克中堅經歷了一場極為艱難的地標戰，首戰英超3分鐘就導致失波。

不過哥迪奧拿對此不以為然，直言這是簽入年輕球員的「必經過程」。



古曼諾夫（右）一加盟曼城就正選對車路士。（路透社）

從法甲來到英超短短幾天，古辛諾夫只隨曼城操練了一次，大概他也沒想到機會來得這麼快，立刻就要正選鬥車路士。古辛諾夫明顯極為緊張，開賽不足3分鐘，他一次「自殺式」頭槌回傳遭車路士的尼高拉斯積遜（Nicolas Jackson）截到，再造就馬杜基（Noni Madueke）破門。古辛諾夫的英超地標戰，一開始已是一場噩夢。

僅1分鐘後，古辛諾夫向車路士前鋒高爾彭馬施以一記剷截，影像助理裁判（VAR）一度介入，檢視是否紅牌，但最終保持黃牌，才令他的首戰未至於4分鐘就結束，但也成為自2018年以來，在英超首戰最快領黃牌的球員。

古曼諾夫踢到一臉沮喪。（Getty Images）

眼見這位年輕中堅踢得如此艱難，曼城門將艾達臣、左閘加華度爾都曾上前與他談話、鼓勵，現場球迷也沒有怪責他，在他做出正確的傳送後報以掌聲。古辛諾夫最終在54分鐘被換走，由傷愈不久的史東斯入替，結束了這場災難級英超首戰。

古辛諾夫的犯錯並未導致失分，曼城最後也順利以3：1贏波，近5場英超獲4勝1和之下，在英超暫排第4名。曼城另一新援——由德甲法蘭克福加盟的埃及前鋒馬穆殊（Omar Marmoush）也正選上陣，但25歲的他畢竟經驗更豐富，表現好得多。

古曼諾夫的英超地標戰在54分鐘結束。（Getty Images）

哥迪奧拿賽後也解釋為何這麼快就讓古辛諾夫在一場關鍵大戰中正選，他說：「他不會有問題的，他只練了一、兩次波，我不想讓史東斯這麼快踢正選，想讓他在下周三（在歐聯對布魯日）再踢。」

哥帥續道：「對他（古辛諾夫）來說並不容易，他練了一次波，就要對尼高拉斯積遜、高爾彭馬、馬杜迪、辛祖……但當簽入一個這麼年輕的球員時，這也是必經過程，他會從中學習，這樣做對他來說也是最好的訓練。」但他也透露，因為古辛諾夫不諳英語，他賽後未有跟這位小將直接對話。