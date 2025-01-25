佩劍世界盃｜陳樂熹保加利亞站次圈止步 負印度無緣挑戰奧運金牌
撰文：趙子晉
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國際劍聯（FIE）國際賽今星期上演保加利亞站佩劍世界盃及多哈站重劍大獎賽，一共三名佩劍港將打入正賽圈，當中陳樂熹驚險躋身次圈，惜不敵印度劍手止步。
在普羅夫迪夫舉行的保加利亞站佩劍世界盃，陳樂熹（Royce）在男子佩劍資格賽以全勝之姿晉級，被列為19號種子，首圈與波蘭劍手Szymon Hryciuk碰頭，雙方勢均力敵，這名20歲的佩劍港將以6：8稍為落後，休息後力追至12：12平手，分數繼續緊咬，結果陳以15：14險勝，繼續上年的馬德里站世界盃後再度突破首圈，將與印度劍手Karan Singh爭入16強。
陳樂熹次圈初段曾經被拉開2：6，首節休息時落後3分，Royce次節一度追至2分落後，惜未能反敗為勝，以11：15憾負，無緣與巴黎奧運金牌﹑韓國劍手吳尚旭交手。
生涯首度打入成年組世界盃正賽圈的何柏霖（Hugo），挑戰世界排名第8位的美國劍手希夫確特（Colin Heathcock），Hugo首節與對手打成均勢，僅以7：8落後，惟次節被對手拉開比分，結果以10：15憾負，無緣晉級。唯一一名打入正賽的女將梁洛文，以7：15不敵希臘劍手Despina Georgiadou。
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