歐霸｜曼聯及熱刺分別擊敗對手直入16強

歐霸盃周三（1月30日）舉行聯賽階段最後一輪賽事，曼聯作客以2：０擊敗羅馬尼亞球隊布加勒斯特星，以8戰不敗累積18分排第3，對手則躋身附加賽。同為英超球隊的熱刺，主場以3：０擊敗艾夫斯堡，累積17分排第4。兩隊英超球隊同躋身前8名，直接出線16強。



圖為2025年1月30日歐聯賽事，曼聯的高比馬恩奴（Kobbie Mainoo）上陣作賽。（Getty Images）

曼聯作客對布加勒斯特星的賽事，兩軍上半場互交白卷。至下半場60分鐘，達洛治（Diogo Dalot）在高比馬恩奴（Kobbie Mainoo）助攻下入球，為曼聯打破僵局。8分鐘後，高比馬恩奴接應加拿祖（Alejandro Garnacho）傳球破網，助曼聯奠下勝局。

圖為2025年1月30日歐聯賽事，Mikey Moore為熱刺取得入球。（Getty Images）

熱刺對艾夫斯堡的的賽事，雙方同在上半場互無紀錄。至下半場70分鐘，丹史卡歷（Dane Scarlett）接應古路施夫斯基（Dejan Kulusevski）傳球建功，助熱刺領先1：０。其後艾查爾（Semi Ajayi）與Mikey Moore先後入球，助熱刺以3：0擊敗對手。