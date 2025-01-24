歐霸｜熱刺作客挫賀芬咸劍指前八　普斯迪高古堅守信念戰勝傷兵潮

孫興慜﹑占士麥迪臣﹑李察利臣等主力正選披甲，熱刺作客對賀芬咸的陣容看似熟悉，傷兵問題仍然未解決，後備席大量「大冧巴」球員，藉孫興慜梅開二度及占士麥迪臣的入球，熱刺作客3：2力挫賀芬咸，依然有望直接晉身16強。

「我們要堅守信念，我相信我們在正確的方向，就算外界有不同聲音......」熱刺主帥普斯迪高古賽後如是說。熱刺的傷兵問題困擾已久，「十字兵」數字居高不下，與普帥的高強度風格不無關係。



熱刺今輪作客賀芬咸，對上一次歐霸贏波已經是上年10月底。（路透社）

「連我們的翻譯都受傷了。」在賽前記者會上，普斯迪高古（Ange Postecoglou）依然有心情苦中作樂。破熱刺轉會費紀錄的蘇蘭基，因膝傷而休息6星期，是熱刺14名傷兵的其中之一，幸好孫興慜﹑占士麥迪臣﹑李察利臣等主力仍可在作客賀芬咸一仗披甲。

占士麥迪臣接應柏度樸路妙傳，3分鐘先開紀錄，熱刺隊長孫興慜禁區內起腳省中賀芬咸守將收死門將，熱刺22分鐘擴大優勢。主隊賀芬咸68分鐘追成較接近紀錄，孫興慜再度挺身而出，左路地波射遠柱建功，即使熱刺末段再度失守，仍然以3：2作客贏波，自上年10月底後再次在歐霸獲勝。熱刺7戰取得14分，升上歐霸積分榜第6位，依然有望直接躋身16強。

「今場勝仗意義重大，在衝擊（歐霸積分榜）前八位佔據有利位置，因為前八就可多一星期的休息。」熱刺主帥普斯迪高古賽後如是說。根據歐霸盃賽制，前八球隊可以直接躋身16強，免卻2月中連續兩個周中的賽事，對傷兵滿營的熱刺有不少幫助。

熱刺今季的傷兵數字居高不下，域卡利奧﹑羅美路﹑雲迪雲﹑比蘇馬﹑賓倫莊遜﹑柏比沙亞等大多是熱刺的常規球員，普斯迪高古曾坦言：「我從未遇過如此嚴重的傷兵潮.....」雖然孫興慜﹑麥迪臣等主力今仗悉數披甲，賓戴維斯串演中堅﹑18歲中場盧卡斯比利華（Lucas Bergvall）繼續擔正﹑後備席大量青年軍球員，今季困擾熱刺已久的傷兵問題仍未解決。

小將盧卡斯比利華繼續被委以重任。（路透社）

從不妥協的普斯迪高古

普斯迪高古的踢法高壓，要求麾下有高強度的逼搶，在訓練場有同樣要求，不少球員起初未能適應而受傷，這一點普帥都清楚明白，但不論他執教布里斯班獅吼﹑橫濱水手及些路迪，經歷首季的陣痛期後，翌季即可捧走聯賽冠軍。

2021年，當普斯迪高古執教些路迪時，即使主力前鋒古橋亨悟受傷，普帥從無想過改變高強度的踢法，「我從不妥協，在我的執教生涯未曾試過，就算球員們未準備好（執行高強度戰術）﹑繼續有球員受傷，我還是保持這種踢法。」

熱刺兩大中堅羅美路與雲迪雲上月對車路士時一同披甲，根據《The Athletic》的消息人士指，兩名中堅鬥車路士時僅參與數節訓練，醫療團隊對雲迪雲能否正選上陣存疑，並表明最多只可上陣60分鐘，最終兩人皆未能踢足全場，羅美路15分鐘傷出；雲迪雲戰至79分鐘同樣受傷離場，二人養傷至今。普斯迪高古該仗後強調考慮各方面才派兩人上場，並否認罔顧麾下體能狀況。

普斯迪高古的奪冠魔法，未能在熱刺身上實現，執教年半後，球隊依然飽受傷兵潮所困，但普帥仍然堅定不移地相信自己，「要對自己的決定有信心，不要輕易被外界聲音所動搖，這是最關鍵的。英超實在有太多雜音，但只要我們一同堅守信念，堅信我們向着正確的方向邁進，我們就可以成功，別人是否認同並不重要，要做到這一點確實不容易。」普帥賽後說。